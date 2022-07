Nelle scorse ore il direttore sportivo del Napoli Giuntoli ha affermato di aver proposto il rinnovo contrattuale a Koulibaly, ma il calciatore senegalese avrebbe preso tempo.

Nel frattempo, nella prima amichevole estiva della Roma, Nicolò Zaniolo non ha giocato per una lombalgia, alimentando però indirettamente pure le voci su un suo futuro lontano dalla Capitale.

Giuntoli: 'Abbiamo fatto una proposta di rinnovo a Koulibaly ma lui ha preso tempo'

Kalidou Koulibaly è al centro di voci di Calciomercato che lo vedono accostato alla Juventus.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della compagine partenopea dal ritiro di Dimaro, ha cercato di fare chiarezza, affermando quanto segue: "Per Koulibaly non è arrivata nessuna offerta ufficiale da parte di nessun club, ma non nego che con Kalidou stiamo parlando tutti i giorni e a lui il presidente ha fatto offerta irrinunciabile di 6 milioni netti per 5 anni, offrendogli pure un futuro da dirigente del club.

Ci ha risposto che ci deve pensare, che si deve guardare intorno e ha preso tempo."

Questo temporeggiare, secondo quanto riportato da Tuttosport, non sarebbe piaciuto affatto presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che dopo lo sforzo economico per accontentare il difensore senegalese, si sarebbe aspettato tutt'altra reazione da parte del calciatore.

In ogni caso, i dialoghi tra le parti potrebbero infittirsi nei prossimi giorni, quando Koulibaly rientrerà dalle vacanze per il ritiro a Dimaro.

Roma, Zaniolo escluso dalla prima amichevole dei giallorossi. La Juventus osserva ma Friedkin pone sulla trattativa una Deadline

Nicolò Zaniolo nella giornata di ieri non è stato schierato da José Mourinho in occasione della prima amichevole giocata dalla Roma contro il Trastevere.

Nella partita, conclusa per il risultato di 5-0 a favore dei giallorossi, l'attaccante numero 22 non è stato schierato neanche per un minuto a causa di un problema di lombalgia, ma secondo indiscrezioni filtrate da Trigoria, potrebbe aver influito anche il calciomercato.

Il classe '99 infatti, seguito dalla Juventus in queste ultime settimane, apparirebbe poco "presente" mentalmente e la situazione che si sta creando attorno a lui, destabilizzerebbe lui e la squadra.

Proprio per questo, la Roma avrebbe fissato una "dealine" per capire come evolverà la trattativa con la compagine bianconera. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, se entro la fine del ritiro portoghese Zaniolo non sarà stato ceduto, allora rimarrà per la nuova stagione tra le fila del club capitolino, poi da settembre, l'entourage del calciatore con Thiago Pinto, potrebbero tornare a parlare del rinnovo di contratto, con annesso aumento sull'ingaggio.