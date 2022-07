La Juventus è particolarmente attiva sul Calciomercato, non solo in entrata ma anche in uscita.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Torino, c'è anche Denis Zakaria, il quale nonostante delle buone prestazioni potrebbe esser ceduto a soli sei mesi dal suo arrivo in Italia. Il mediano svizzero, acquistato a gennaio per una cifra attorno agli otto milioni di euro, potrebbe essere sacrificato per fare spazio ad altri centrocampisti. L'ex Borussia Moenchengablach sarebbe stato anche inserito come parziale contropartita tecnica per arrivare a Nicolò Zaniolo.

Una possibile cessione di Zakaria permetterebbe alla Vecchia Signora di affondare il colpo per un altro centrocampista, ossia a quel regista che tanto manca per dare ordine e qualità al gioco della compagine di Allegri. In tal senso, oltre a Paredes del Paris Saint Germain, si valuta anche la candidatura di Lucas Torreira, che potrebbe lasciare l'Arsenal per una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

Le cessioni in mediana per i bianconeri potrebbero essere più di una. Infatti, anche il futuro di Adrien Rabiot è tutto da scrivere. Il centrocampista francese potrebbe lasciare Torino di fronte ad un'offerta attorno ai 20 milioni di euro, con United e Chelsea pronti ad accaparrarsi le sue prestazioni.

Infine, potrebbe partire anche Arthur, da tempo nel mirino dell'Arsenal di Arteta.

Juventus: si insiste per Zaniolo, pressing per Arnautovic

Con eventuali cessioni importanti come quelle di Zakaria e De Ligt, che piace molto al Bayern Monaco, la Juventus prepara altri colpi in entrata.

Tra questi vi è Nicolò Zaniolo, per il quale la Roma avrebbe abbassato le pretese.

La Vecchia Signora sarebbe disposta a offrire una cifra complessiva attorno ai 45 milioni di euro per convincere il club capitolino ed accaparrarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista offensivo italiano.

Resta in auge anche la candidatura del serbo Filip Kostic, che viene valutato attorno ai 15 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte.

In attacco la Juve continua a cercare il vice-Vlahovic. Il profilo preferito sarebbe quello di Marko Arnautovic, attaccante austriaco del Bologna che nello scorso campionato ha chiuso a 15 reti stagionali. Pare difficile che il club rossoblù possa cedere il suo attaccante, ma la Juventus vorrà provarci fino alla fine per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.