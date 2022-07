La Juventus sta lavorando per definire altri acquisti oltre a quelli Angel Di Maria e Paul Pogba. La giornata di venerdì 8 luglio è stata molto piacevole per i sostenitori bianconeri, che hanno avuto l'ufficialità dell'ingaggio dell'argentino da parte della Juve e che hanno seguito lo sbarco a Torino di Paul Pogba. In questi giorni potrebbe arrivare anche una cessione importante, quella di Matthijs de Ligt, che sarebbe vicino al Bayern Monaco. La Juventus vorrebbe circa 100 milioni di euro per il cartellino del difensore, compresi di bonus. Soldi che sarebbero utilizzati per gran parte nell'acquisto non solo di un centrocampista ma anche di uno o due difensori centrali.

A tal riguardo di recente la società bianconera ha incontrato l'agente sportivo di Kalidou Koulibaly, Ramadani. Si sarebbe parlato proprio del difensore del Napoli, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato non avrebbe accettato l'offerta di prolungamento di contratto della società campana. Di conseguenza la sua cessione è una possibilità concreta, considerando che è in scadenza contrattuale a giugno 2023. La Juventus sarebbe pronta a presentare al Napoli un'offerta pari a circa 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Per quanto riguarda invece l'ingaggio per Koulibaly, si parla di circa 6 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025. Si attendono novità ma la volontà della Juventus sembrerebbe essere quella di acquistare il difensore del Napoli.

Possibile offerta da 6 milioni più 1 di bonus per Koulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad offrire un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione più bonus per Kalidou Koulibaly fino a giugno 2025. Sarebbe il giocatore del Napoli il preferito della società bianconera per rinforzare la difesa dopo la partenza di Giorgio Chiellini e quella molto probabile di Matthijs de Ligt, che in questi giorni potrebbe concretizzarsi.

Il 23enne sarebbe vicino al Bayern Monaco, che avrebbe offerto circa 90 milioni di euro compresi i bonus per il giocatore. La Juventus preferirebbe almeno 100 milioni di euro ma potrebbe accontentarsi di qualche milione in meno. Con i soldi che dovrebbero arrivare dalla cessione di de Ligt la Juventus potrebbe acquistare uno o due difensori centrali ma potrebbe definire anche un altro acquisto importante per il settore avanzato.

La Juventus potrebbe acquistare Zaniolo

Le ultime notizie di mercato confermano il fatto che la Roma avrebbe deciso di diminuire la valutazione di Nicolò Zaniolo. Potrebbe accettare un'offerta di un prestito oneroso a circa 10 milioni di euro più riscatto a circa 35 milioni di euro. A giorni la Juventus potrebbe trovare un'intesa con la società romana considerando che già ci sarebbe quella con il giocatore.