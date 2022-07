La Juventus è pronta a definire almeno un altro acquisto dopo Angel Di Maria e Paul Pogba. La società bianconera in questi giorni è al lavoro per il trasferimento a Torino di Nicolò Zaniolo. Un acquisto importante che andrebbe a migliorare la qualità del settore avanzato bianconero e che potrebbe essere agevolato dalla cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Come è noto il difensore è vicino alla società bavarese e potrebbe garantire una somma di circa 70-80 milioni di euro più un giocatore utile ai bianconeri (ancora da definirsi). La Juventus però non vorrebbe spendere i 50-60 milioni di euro che vuole la Roma per il giocatore.

Per questo starebbe valutando l'inserimento di una contropartita tecnica gradita alla società romana. Si è parlato in questi giorni di un possibile trasferimento a Roma di Arthur Melo e Juan Cuadrado, giocatori che piacciono ma che hanno un ingaggio importante. Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un altro nome fra le possibili contropartite tecnica da inserire nella trattativa di mercato che porterebbe Nicolò Zaniolo alla Juventus. Si parla di Denis Zakaria, arrivato nella società bianconera nel recente mercato di gennaio per circa 10 milioni di euro. Un prezzo vantaggioso dovuto al fatto che lo svizzero era in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach a giugno 2022. La Juventus in tal caso potrebbe aggiungere anche una somma cash circa 20 milioni di euro.

Possibile offerta da 20 milioni più Zakaria per l'acquisto di Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire circa 20 milioni di euro più il cartellino di Denis Zakaria per l'acquisto di Nicolò Zaniolo. Lo svizzero piace molto alla Roma, prima del trasferimento nella società bianconera si parlava infatti di un interesse della società giallorossa.

Alla fine il giocatore ha accettato l'offerta bianconera. Sarebbe un rinforzo gradito da Mourinho, che vuole fisicità e qualità a centrocampo. Zakaria si aggiungerebbe a Matic, recente acquisto della Roma arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Sia in caso di inserimento di contropartite tecniche che con un'offerta cash Zaniolo dovrebbe trasferirsi alla Juventus già in questo Calciomercato estivo.

Fra l'altro il centrocampista avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire i rinforzi per la difesa. Con la partenza di de Ligt (sempre più probabile) potrebbero arrivare almeno due centrali. Il preferito sarebbe Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023. Piace anche Benoit Badiashile, in scadenza di contratto con il Monaco a giugno 2024. Entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.