La Juventus avrebbe cambiato mira per il nuovo attaccante, con Roberto Firmino primo obiettivo dei bianconeri. La Roma invece, starebbe accelerando le trattative con il PSG per assicurarsi Georginio Wijnaldum

Calciomercato Juve, per rinforzare l'attacco Morata si complica, Firmino sarebbe il prescelto

La Juventus sta lavorando per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo centroavanti e dopo aver constatato le difficoltà per arrivare ad Alvaro Morata, che l'Atletico Madrid non vorrebbe far partire per meno di 20 - 25 milioni di euro, Cherubini avrebbe virato le proprie mire su Roberto Firmino.

Da quanto filtra dal Corriere dello Sport infatti, il direttore sportivo della Vecchia Signora starebbe trattando l'attaccante brasiliano con il Liverpool tenendo un profilo basso. Le indiscrezioni, testimonierebbero di un dialogo aperto tra le parti e di una corrispondenza positiva dei "Reds" che dopo aver comprato Luis Diaz e Darwin Nunez, potrebbero cedere il classe '91 per alleggerire un reparto offensivo composto da troppi elementi. La Juventus dunque, avrebbe recapitato la prima offerta alla compagine inglese che consisterebbe in un conguaglio economico da 19 milioni di sterline, al cambio 22 milioni di euro. In ogni caso, la formazione piemontese studierebbe anche altri profili nel caso l'operazione Firmino non andasse in porto e tra i nomi attenzionati, risulterebbero esserci quello di Timo Werner, attaccante in forza al Chelsea che può agire anche come seconda punta e quello di Memphis Depay, centravanti del Barcellona capace di svariare su tutto il fronte offensivo.

Calciomercato Roma, i Friedkin starebbero stringendo per chiudere l'affare Wijnaldum

La Roma ed il PSG stanno trattando da diversi giorni per il profilo di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese, dato in uscita dalla compagine transalpina, sarebbe ad un passo dal trasferimento in giallorosso, tuttavia il suo alto stipendio, 9 milioni di euro annuali, avrebbe rallentato le operazioni.

Secondo le indiscrezioni di oggi, a dare un'accelerata alla trattativa, ci starebbero pensando direttamente i Friedkin, che ieri da Nizza sarebbero volati tramite aereo privato verso Parigi, dove potrebbero incontrarsi con Al Khelaifi per trovare un accordo. Il nodo della questione, girerebbe tutto intorno alla formula con la quale Wijnaldum approderebbe nella Capitale: il PSG vorrebbe incassare circa 10 milioni, privandosi anche dell'intero ingaggio del calciatore mentre la società giallorossa, gradirebbe acquisire l'olandese tramite un prestito con obbligo di riscatto e parte dello stipendio pagato, almeno per il primo anno, dal club francese.