In questi primi giorni di Calciomercato la Lazio sta concentrando le proprie attenzione soprattutto sul reparto difensivo, dove potrebbe avvenire una piccola rivoluzione. Infatti, la società guidata da Lotito ha piazzato due colpi per puntellare la retroguardia a disposizione di Sarri, ovvero Alessio Romagnoli e Nicolò Casale che dovrebbe diventare la nuova coppia centrale nella prossima stagione.

Dopo una fase di stallo, la Lazio è riuscita a trovare un accordo per Alessio Romagnoli. Nonostante la proposta di ingaggio da quattro milioni di euro da parte del Fulham, l'ex centrale del Milan non avrebbe avuto dubbi, preferendo l'esperienza al club biancoceleste, sua squadra del cuore fin da piccolo.

Un contratto da circa 3-3,5 milioni di euro ha fatto la differenza, con Lotito che ha accontentato Sarri, il quale vedeva in Romagnoli l'obiettivo numero uno per la retroguardia. Nelle prossime ore, il centrale italiano dovrebbe svolgere le visite mediche ed essere agli ordini del tecnico laziale per il ritiro che si sta svolgendo Auronzo di Cadore.

L'ex capitano rossonero non è il solo acquisto per la difesa. Infatti, nelle scorse ore è stato ufficializzato l'arrivo di Nicolò Casale che ha già svolto le visite ed arrivato in ritiro. Nonostante il forte interesse del Monza, la Lazio è riuscita a trovare l'accordo con il Verona per una cifra attorno ai 7 milioni di euro più bonus, vista la volontà del centrale italiano di vestire la maglia biancoceleste.

Lazio, vicino Maximiano per la porta

Intanto, altro snodo cruciale per il mercato della Lazio è rappresentato dall'arrivo di un nuovo estremo difensore. Gli addii di Strakosha e di Reina, hanno obbligato il club di Lotito a cercare una nuova coppia di portieri per il prossimo campionato.

Stando alle ultime notizie di mercato, il prescelto sarebbe Luis Maximiano, portiere portoghese che nella passata stagione ha militato nel Granada.

Il club biancoceleste avrebbe offerto una cifra attorno ai 9 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita per convincere il club spagnolo a chiudere la trattativa. L'estremo difensore portoghese sarebbe infatti il preferito di Sarri e avrebbe superato la concorrenza di Vicario e Carnesecchi.

Il club capitolino starebbe infine lavorando anche per il ruolo di vice, con il nome di Ivan Provedel in pole position. La società romana avrebbe offerto tre milioni di euro per il suo cartellino, mentre lo Spezia ne vorrebbe sei.