Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico Josè Mourinho, così da dare l'assalto ad posto in Champions League. E' questa l'intenzione della Roma, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dello Special One e rendere l'organico molto competitivo.

Il mercato giallorosso ruota attorno al futuro di Nicolò Zaniolo, che resta nel mirino della Juventus. La Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra attorno ai 40-45 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del talento italiano. Il club capitolino potrebbe reinvestire tale cifra per puntellare il reparto offensivo a disposizione dello Special One.

Tra i nomi seguiti dal direttore Thiago Pinto, ci sarebbe anche quello di Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace che in questi anni, si è ritagliato un ottimo spazio in Premier League.

Il club inglese non fa sconti e chiede almeno 30-35 milioni di euro per l'ex Manchester United, vista la possibile asta che potrebbe esserci per il suo cartellino. Infatti, sull'esterno ivoriano ci sarebbe anche l'Arsenal di Mikael Arteta, che dopo l'arrivo di Gabriel Jesus vuole puntellare la trequarti per recitare un ruolo importante nel prossimo campionato inglese.

Zaha non è il solo nome seguito dalla Roma: da prendere in considerazione, c'è anche la candidatura di Domenico Berardi del Sassuolo. L'esterno neroverde che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro, è nel mirino anche del Milan che però in questo momento è concentrato su altri profili per puntellare la trequarti.

Sullo sfondo anche Isco, che potrebbe risultare un'ottima operazione a parametro zero.

Roma, pressing per Frattesi

Oltre all'attacco, la Roma vuole puntellare anche il centrocampo a disposizione di Mourinho.

Il nome più caldo è quello di Davide Frattesi del Sassuolo, che avrebbe espresso la volontà di giocare nella Capitale. Tra Roma e il club neroverde non c'ancora accordo, vista la richiesta di 30 milioni di euro da parte della società emiliana.

Per questo, la Roma potrebbe inserire qualche contropartita tecnica per abbassare le richieste del Sassuolo: si parla dell'inserimento del cartellino di Volpato, giovane esterno offensivo che piace molto alla dirigenza neroverde.

Frattesi resta l'obiettivo numero uno ma in caso di mancato accordo tra le parti, il club giallorosso potrebbe virare su Aouar del Lione, che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Infine, la difesa. il nome nuovo sarebbe quello di Ndicka dell'Eintrach di Francoforte. Per iniziare una trattativa con il club tedesco, la Roma dovrebbe cedere Marash Kumbulla, che viene valutato attorno ai 15 milioni di euro.