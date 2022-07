La Juventus, in queste settimane, sta corteggiando il romanista Nicolò Zaniolo. Infatti, Federico Cherubini ha anche avuto degli incontri milanesi con il suo agente, in quanto il giocatore classe '99 sarebbe uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare l'attacco.

Stando a quanto afferma l'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà, la giornata di ieri 8 luglio sarebbe stata importante per il passaggio in bianconero di Zaniolo. Infatti ci sarebbe stata una telefonata tra Claudio Vigorelli e la Roma per parlare del giocatore: "Telefonata tra l’agente Vigorelli e Tiago Pinto.

La Roma è scesa con le pretese e si può chiudere tra 40 e 45 milioni", ha scritto Alfredo Pedullà.

No della Roma ad Arthur

Nella trattativa tra la Juventus e la Roma per Zaniolo non dovrebbe esserci l'inserimento di contropartite e in particolare di Arthur. Infatti, i giallorossi non sarebbero interessati al brasiliano.

Secondo queste ultime indiscrezioni, l'affare potrebbe andare in porto sulla base di un prestito oneroso tra i 10 e i 12 milioni. Il riscatto obbligatorio dovrebbe essere fissato invece a una cifra sotto i 50 milioni.

In base a quanto afferma Pedullà già i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la fumata bianca: "Si può chiudere già entro la prossima settimana", ha scritto il giornalista ed esperto di mercato.

Domani 10 luglio il raduno ufficiale

In queste ore in casa Juventus c'è grande fermento. La dirigenza lavora sul mercato, mentre sono arrivati i due nuovi innesti Pogba e Di Maria.

Inoltre, domani 10 luglio ci sarà il raduno ufficiale e al JMedical arriveranno i nazionali. I giocatori che saranno presenti da domenica spiccano Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, Alex Sandro, Adrien Rabiot, Weston McKennie e Adrien Rabiot.

Dopodiché la squadra al gran completo andrà in ritiro al JHotel.

Da lunedì 11 luglio inizieranno gli allenamenti e probabilmente la Juventus svolgerà doppie sedute. Lunedì, inoltre, ci sarà la presentazione di Angel Di Maria, il quale parlerà in conferenza stampa all'Allianz Stadium alle ore 15.

La Juventus, nei prossimi giorni lavorerà al JTC, mentre dal 20 luglio la squadra sarà in America.

Durante la tournée la squadra svolgerà tre amichevoli, in particolare la prima sarà il 22 luglio contro il Deportivo Guadalajara. In quell'occasione Massimiliano Allegri avrà già modo di fare le prime sperimentazioni tattiche.