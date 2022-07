La Lazio di Maurizio Sarri comincia a muoversi sul fronte Calciomercato. Dopo l'arrivo di Marcos Antonio, la società biancoceleste sta lavorando per puntellare l'organico a disposizione del tecnico, così da migliorare il quinto posto della passata stagione.

Il centrocampo potrebbe subire una sorta di rivoluzione. Dopo l'addio di Lucas Leiva, anche Luis Alberto potrebbe lasciare la Capitale: il "Mago" spagnolo sarebbe nel mirino del Siviglia che avrebbe offerto 16-18 milioni di euro per strapparlo al presidente Claudio Lotito, il quale non vorrebbe scendere sotto i 22-25 milioni di euro per intavolare una possibile trattativa.

L'addio di Luis Alberto aprirebbe le porte per l'arrivo di Ilic del Verona, talentuoso centrocampista richiesto proprio da Maurizio Sarri per puntellare la mediana.

Egli sarebbe la pedina ideale per completare il reparto assieme a Marcos Antonio e soprattutto a Milinkovic-Savic, che in attesa di offerte importanti, potrebbe restare alla Lazio con l'obiettivo di riportare il club biancoceleste in Champions League.

Lazio, interesse per Casale e Romagnoli, idea Vicario per la porta

La Lazio sta lavorando anche per puntellare la retroguardia a disposizione di Sarri. Per il ruolo di centrale difensivo, tutto dipende dal futuro di Francesco Acerbi che sarebbe vicino dalla cessione. Il centrale italiano sarebbe infatti nel mirino del Milan, che sfumato Botman, potrebbe puntare su di lui per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Stefano Pioli.

L'addio di Acerbi aprirebbe la strada per due nuovi acquisti in casa Lazio, ovvero quelli di Nicolò Casale del Verona che viene valutato attorno ai 10 milioni di euro, e soprattutto quello di Alessio Romagnoli, che da tempo è l'obiettivo numero di Maurizio Sarri per la difesa. Con il centrale italiano non c'è ancora un accordo sull'ingaggio, ma la volontà è quella di chiudere una trattativa che sembrerebbe già avviata.

Secondo alcune indiscrezioni il Fulham avrebbe offerto quattro milioni di euro a stagione all'ex Milan.

Per il ruolo di portiere la Lazio avrebbe deciso di virare fortemente su Guglielmo Vicario, autore di un grandissimo campionato con la maglia dell'Empoli. Il brutto infortunio di Carnesecchi ha obbligato il club biancoceleste a virare sull'ex portiere del Cagliari: stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l'affare tra Lazio ed Empoli potrebbe concludersi sulla base di 13-15 milioni di euro più bonus.

Infine, in attacco con l'addio di Cabral e la probabile cessione di Muriqi, resta nel mirino Ciccio Caputo, che potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Immobile.