Da oggi parte ufficialmente il mercato estivo e la dirigenza rossonera, dopo un corposo periodo di mancata attività dovuto al ritardo nel rinnovo di Maldini e Massara, è molto impegnata nella ricerca dei profili giusti da mettere a disposizione di Pioli per la prossima stagione.

È forte ancora l’interesse del Diavolo sia per Renato Sanches sia per Paulo Dybala, due obiettivi che sono nel tavolo della dirigenza rossonera ormai da parecchi mesi. Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto alla lista anche un nome nuovo: Ziyech.

Dybala nel mirino del Milan

Dalle ultime notizie sembrerebbe imminente un incontro tra il procuratore di Dybala e la dirigenza rossonera, con l’argentino che potrebbe essere proposto al Diavolo dopo essere stato appena svincolato dalla Juventus.

L’attaccante argentino avrebbe più volte manifestato l’intenzione di rimanere nel campionato italiano e, dopo che sembra essersi arenata o quantomeno frenata la trattativa con l’Inter, l’entourage di Dybala potrebbe avviare proficui dialoghi proprio con l’altro club di Milano. Maldini e Massara già da parecchi mesi stanno monitorando la situazione dell’attaccante classe ’93, che potrebbe rappresentare una pedina fondamentale per il gioco di Pioli, nonché un grande colpo a parametro zero. In questa fase di mercato, infatti, la dirigenza rossonera necessita di almeno un colpo importante senza dover sborsare soldi utili per l’acquisto di altri calciatori inseriti nella lista dei desideri. Se dovesse concretizzarsi il colpo Dybala, la dirigenza rossonera potrebbe investire i soldi risparmiati già nei prossimi giorni, con la possibilità di aumentare qualche offerta già sul tavolo dei club.

Un posto per due, ipotesi Ziyech o Sanches

Da mesi la dirigenza rossonera ha avviato contatti continui con il Lille, ma non è mai riuscita ad affondare il colpo decisivo per l’acquisto del centrocampista portoghese Renato Sanches. Nelle ultime ore, però, pare siano stati fatti dei passi in avanti, con il Milan che sarebbe in pole position per l’acquisto del centrocampista classe ’97, che ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

La stessa cifra che il Chelsea chiederebbe per far partire Hakim Ziyech, che sarebbe stato inserito nella lista dei possibili acquisti proprio in queste ore. L’attaccante marocchino di origini olandesi potrebbe essere preferito proprio a Renato Sanches, con la possibilità da parte di Pioli di poterlo schierare sia come trequartista sia, e soprattutto, come esterno destro d’attacco.

La dirigenza rossonera, dunque, sta valutando tutti gli obiettivi ai quali potrebbe arrivare, soppesando, in particolare, la differenza tra Sanches e Ziyech, con il primo che è sia più giovane sia più “trattabile”, visto che il prossimo anno andrà in scadenza col club francese.