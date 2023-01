Ormai vicini al termine di questa sessione invernale di mercato, la dirigenza del Milan non sembra essere intenzionata a investire importanti somme di denaro per l’acquisto di uno o più giocatori. Nonostante il periodo non brillantissimo, il dirigente Maldini avrebbe scelto la strada del risparmio, puntando sui rinnovi e sulle conferme dei giocatori già presenti in rosa.

Il club, però, è sempre attento all’evolversi del mercato e potrebbe inserirsi in alcune trattative aperte, puntando su giovani promettenti. Nelle ultime ore si sta monitorando continuamente la situazione di Zaniolo a cui è arrivata un'offerta dal Bournemouth, ma la dirigenza rossonera avrebbe puntato anche un nome nuovo: Dario Osorio.

Milan con poche energie e zero rinforzi

Il periodo che sta attraversando la squadra di mister Pioli non è sicuramente brillante, per questo i tifosi rossoneri si aspettavano l’arrivo di uno o più rinforzi per permettere un cambio di modulo o, quantomeno, di far riposare i giocatori maggiormente utilizzati in questa prima parte di stagione. Dalle ultime notizie, però, pare che non arriverà nessun rinforzo in questi ultimi giorni di mercato, con la dirigenza rossonera che avrebbe deciso di mantenere invariato l’organico, pronta ad entrare nella partita dei rinnovi. Con molta probabilità il Diavolo non si priverà di Saelemaekers, dato per partente all’inizio di questo mercato, forte anche di un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2026.

Lo stesso destino sembra toccare a Messias, che riceverà presto una proposta di rinnovo dalla dirigenza rossonera. L’esterno belga e quello brasiliano, dunque, si contenderanno ancora fino al termine di questa stagione il posto da titolare nelle tante partite che vedranno impegnati i ragazzi di mister Pioli.

Prospettive future in ottica mercato

Se la dirigenza rossonera ha deciso di non acquistare nessun calciatore in questa sessione di mercato, potrebbe scegliere di investire un’importante somma di denaro nella prossima sessione estiva. La Roma, come ormai certo, non ha intenzione di liberare Zaniolo ad una cifra “bassa” e, dunque, la dirigenza rossonera potrebbe convincere il fantasista italiano a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione, approdando a Milanello a parametro zero.

La linea verde della dirigenza rossonera, oltreché puntare su Zaniolo, potrebbe essere rimarcata anche dall’arrivo di un altro calciatore giovanissimo, classe 2004. Il Diavolo, infatti, avrebbe puntato l’attaccante cileno Osorio, che avrebbe un valore di mercato molto esiguo, ma che sembrerebbe essere oggetto di un’asta da parte dei top club inglesi, che potrebbero offrire una cifra superiore al 15 milioni di euro. La dirigenza rossonera, dunque, continua a monitorare il mercato, con la speranza che quello estivo possa riservare grandi colpi per tutto l’ambiente rossonero.