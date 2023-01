In questa prima parte del mercato invernale, il Milan, come quasi tutte le società italiane, non ha effettuato colpi in entrata e le dichiarazioni dei dirigenti del Diavolo sembravano chiudere le porte ad eventuali nuovi acquisti.

Forse l’eliminazione dalla Coppa Italia e la sconfitta nel derby di Supercoppa, hanno spinto la dirigenza rossonera a cercare di mettere a segno un colpo utile per mister Pioli da qui al termine della stagione. La rosa di nomi che starebbe valutando la dirigenza rossonera è lunga, ma su tutti sembrerebbero esserci Pulisic, Aouar e Loftus-Cheek.

Possibili rinforzi per il Milan

Le notizie apparse sui maggiori quotidiani sportivi nelle ultime ore riportano di un forte interessa della società rossonera per alcune pedine del Chelsea. Il club inglese ha effettuato numerosi acquisti in questa sessione di mercato e sarebbe pronto a far partire alcuni tra i suoi giocatori non più destinati ad una maglia da titolare. Sfruttando gli ottimi rapporti che legano la società rossonera con quella dei Blues, i dirigenti Maldini e Massara potrebbero chiedere delle informazioni per Pulisic, attaccante americano in scadenza nel 2024. Il valore del cartellino si aggira intorno ai 35 milioni di euro, ma il Milan punterebbe a far abbassare il prezzo puntando sulla volontà del giocatore di contendere una maglia da titolare ai compagni.

Con i nuovi acquisti del Chelsea nel reparto offensivo gli spazi per l’attaccante americano sembrano chiusi e, per questo, potrebbe decidere di trasferirsi a Milano prima del termine del mercato invernale.

Oltre a Pulisic, la dirigenza rossonera starebbe chiedendo informazioni ai Blues anche per Loftus-Cheek, che costituirebbe la pedina fondamentale per far rifiatare Bennacer e Tonali, praticamente sempre impiegati in questa prima parte di Campionato.

Il centrocampista inglese ha un valore di mercato intorno ai 25 milioni di euro, ma la dirigenza rossonera potrebbe presto mettere sul tavolo del Chelsea un’offerta vicina ai 20 milioni e chiudere l’affare.

Il Milan valuta anche delle uscite

Oltre ai giocatori del Chelsea, la dirigenza rossonera avrebbe puntato un centrocampista del Lione classe ’98: Houssem Aouar.

Il centrocampista francese di origini algerine ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe arrivare a parametro zero al termine di questa stagione, ma la dirigenza rossonera sembrerebbe interessata ad offrire al Lione una cifra non superiore ai 10 milioni di euro per averlo a disposizione già a gennaio. Se dovesse arrivare un colpo in entrata, però, la dirigenza rossonera deve necessariamente mettere a segno un’uscita, che, con ogni probabilità, sembra essere quella di Bakayoko, sparito dai radar di Pioli ed ormai inutile per la causa del Diavolo.