Il Milan si sta preparando in vista del mercato invernale alle porte. Il primo obiettivo del Diavolo sarebbe quello di procedere ai rinnovi di due giocatori simbolo: Giroud e Leao.

La dirigenza rossonera, però, oltre a concentrarsi sui rinnovi, sta monitorando varie situazioni per capire quali rinforzi mettere a disposizione di Pioli già a gennaio. Il centrocampo sembra essere il reparto con meno soluzioni e quindi la prima pedina individuata dai dirigenti rossoneri sarebbe Azzedine Ounahi, protagonista col Marocco nel Mondiale appena concluso.

Passi avanti per i rinnovi di Leao e Giroud

Da quando è approdato a Milano Olivier Giroud ha dimostrato subito il suo "amore" per il Milan e i tifosi rossoneri. Con la scadenza del contratto in vista, la dirigenza rossonera vorrebbe chiudere il rinnovo già durante queste vacanze natalizie, offrendo all’attaccante francese un rinnovo per un anno, con opzione per il secondo, a una cifra vicina ai 4 milioni di euro stagionali. L’attaccante rossonero, nonostante i 36 anni compiuti, sembra aver ancora molto da dare, visti anche i quattro gol messi a segno con la Francia in Qatar, e nelle prossime ore l’agente del giocatore e i vertici del Milan potrebbero chiudere l’accordo che porterebbe Giroud a vestire la maglia rossonera anche nella prossima stagione.

Un discorso simile vale anche per Rafael Leao, con la dirigenza rossonera che vuole rinnovare al più presto il contratto con l’attaccante portoghese [VIDEO], anche se la scadenza fissata al 2024 lascia un po’ più di tempo alle parti per trovare un accordo. La volontà di Leao e del suo procuratore sembra essere quella di procedere al rinnovo per una cifra superiore ai 7 milioni di euro e il club meneghino potrebbe decidere di accontentarlo.

Occhi puntati su Ounahi

La dirigenza rossonera, in ogni caso, non è impegnata solo sul fronte rinnovi, anzi è attiva nella ricerca di eventuali rinforzi da acquistare nel mercato invernale. La filosofia dei dirigenti Maldini e Massara ormai è risaputa, essendo molto più propensi ad effettuare acquisti durante il mercato estivo e meno durante quello invernale, ma se ci dovesse essere un’occasione importante non si faranno trovare impreparati.

Durante i Mondiali in Qatar è stato osservato il centrocampista del Marocco Ounahi, che potrebbe essere un’ottima riserva per far rifiatare Tonali e Bennacer in mezzo al campo. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 4 milioni di euro e la società rossonera potrebbe mettere presto sul tavolo dell’Angers un’offerta allettante.