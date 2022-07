Inizia ufficialmente il mercato estivo e tra i club protagonisti delle trattative in Serie C c'è il Crotone. La compagine rossoblù, che ha già ufficializzato l'acquisto del portiere Paolo Branduani e dell'attaccante Cosimo Chiricò, sta ora cercando nuovi rinforzi. Due sono i nomi accostati ai rossoblù nelle ultime ore: i centrocampisti Jacopo Dezi del Padova e Mohamed Laaribi del Novara.

Crotone, Dezi può tornare

L'arrivo di Jacopo Dezi a Crotone rappresenterebbe un ritorno, avendo militato con i rossoblù per due anni dal 2013 al 2015. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, è attualmente in forza al Padova.

Con il club biancoscudato ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024. A lui sarebbe interessato anche il Brescia, ma la possibilità di rientrare in Calabria da protagonista potrebbe essere gradita dal giocatore. Gli squali non avrebbero neppure abbandonato, sempre dal Padova, la pista che porta a Pompeo Da Silva Ronaldo. Il calciatore brasiliano sarebbe seguito, tra le altre, anche dal Catanzaro.

Laaribi alternativa a centrocampo

In mezzo al campo il Crotone avrebbe inserito nella lista dei potenziali acquisti anche il centrocampista Mohamed Laaribi del Novara. Con i piemontesi il calciatore ha disputato 28 presenze con 3 reti nell'ultima stagione in Serie D. In carriera ha vestito anche le maglie di Rende, Casertana e Vibonese in Serie C.

Il possibile grande colpo del Crotone ha però un nome e un cognome: Michele Castagnetti della Cremonese. Il club grigiorosso sarebbe intenzionato a regalare al tecnico Massimiliano Alvini un suo pupillo, l'attaccante del Crotone Augustus Kargbo. Gli squali avrebbero così proposto uno scambio alla pari. Su questo possibile trattativa si attendono ulteriori sviluppi.

Crotone, le altre operazioni dei rossoblù

In queste giornate il Crotone starebbe lavorando al rinnovo di contratto del difensore Giuseppe Cuomo. Il calciatore, uno dei veterani della squadra, sarebbe seguito anche da Sudtirol e Parma. Ad andare via dal club calabrese dovrebbero inoltre essere il difensore Ionut Nedelcearu e l'esterno Vasile Mogos.

Ufficiale è invece il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista e capitano del Crotone Nahuel Estevez al Parma.

A centrocampo gli squali non mollerebbero la pista Theophilus Awua dalla Pro Vercelli, calciatore già in questa stagione in rossoblù con la formula del prestito. Per lui Crotone e Pro Vercelli potrebbero sedersi a un tavolo per concordare la cessione a titolo definitivo agli squali.

Tutto fermo sul fronte della possibile cessione di Ahmad Benali al Pisa: il centrocampista libico che farà rientro in Calabria ma dovrebbe comunque proseguire la sua carriera in una nuova squadra.