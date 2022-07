Paul Pogba è stato presentato dalla Juventus in conferenza stampa. Il giocatore, visibilmente entusiasta di essere tornato in Italia, ha toccato diversi argomenti, tra i quali Allegri ed il suo passato con il Manchester United. Nel frattempo, il presidente del Torino Urbano Cairo, in un'intervista, ha dichiarato di ritenere basse le offerte per Bremer.

Juventus, presentato Paul Pogba: 'Qui mi sento a casa. Con Allegri ho sempre parlato, con lui ho un ottimo rapporto'

"Sono molto contento di tornare a casa, qui mi sento a casa, tornare alla Juve è più di un sogno.

L’accoglienza ricevuta è un sogno". Queste le prime parole di Paul Pogba, centrocampista francese che con oggi, ha iniziato la sua seconda avventura con la maglia della Juventus. Il calciatore, presentato in conferenza stampa, ha trattato diversi argomenti, come ad esempio la posizione in campo che potrà ricoprire nella compagine bianconera. Il transalpino ha confessato di preferire il ruolo di esterno di centrocampo, sia destro che sinistro, aggiungendo di poter agire anche come regista. Alla domanda su Allegri, Pogba ha detto: "Quando ero al Manchester ho sempre parlato con lui. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto e anche quest’anno ho parlato con lui prima di venire. Ho avuto tanti anni belli con lui e tornare con Allegri era il momento giusto con la persona giusta".

Al calciatore è poi stato chiesto del periodo di Manchester e se si fosse pentito di aver fatto ritorno ai Red Devils, ecco la sua risposta: "Non mi sono mai pentito. Credo al destino, sono contento di tutte le scelte che ho fatto. La vita è così: a volte fai scelte che non vanno come vorresti. A Manchester sono cresciuto, ho imparato e sono diventato uomo.

Non mi sono pentito, Dio ha avuto questo per me e oggi sono molto contento del presente, di essere alla Juve"

Urbano Cairo sulla possibile cessione di Bremer: 'Credo che il giocatore valga di più delle cifre che sento'

Il presidente del Torico calcio, Urbano Cairo, in occasione della presentazione del nuovo palinsesto di La 7, è tornato a parlare di Gleison Bremer e del suo accostamento all'Inter.

Il numero uno dei granata, incalzato sul possibile trasferimento del difensore brasiliano, ha voluto far chiarezza sulla situazione affermando quanto segue: "Il giocatore è un ragazzo straordinario e gli ho detto che, nel momento in cui l'offerta sarà adeguata lo venderò. Se sento parlare per Skriniar, un grande giocatore che non discuto, di 70 milioni, faccio notare che Bremer ha 2 anni di meno. Credo che Bremer valga di più dei numeri che sento. Da parte mia c'è la volontà di accontentarlo nel momento in cui la proposta sarà quella giusta"