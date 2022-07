In casa Juventus, quella di oggi, 12 luglio, è stata una giornata ricca di parole. Infatti, prima c'è stata la presentazione di Paul Pogba, poi è toccato a Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic parlare in conferenza stampa. Il tecnico della Juventus ha avuto modo di toccare diversi argomenti. Allegri ha parlato anche di mercato e, in particolare, si è soffermato sul futuro di Weston McKennie: "McKennie è un giocatore della Juventus e resterà alla Juve". Il tecnico livornese ha poi spiegato che tre giocatori non partiranno per la tournée americana e si tratta di Chiesa, Arthur e Kaio Jorge: "I giocatori che non ci saranno in tournée sono Chiesa, Arthur e Kaio Jorge che sono infortunati".

Le assenze di Federico Chiesa e Kaio Jorge nella tournée che inizierá a breve sono scontate ma la defezione di Arthur è una novità e sicuramente farà parlare anche in ottica mercato. Proprio di mercato ha avuto modo di parlare Massimiliano Allegri e in particolare non ha potuto sottrarsi alla domanda sul futuro di Matthijs De Ligt: "Nel calcio può succedere di tutto, ma se dovesse partire la società si farà trovare pronta".

Torna a parlare Allegri

Negli ultimi mesi, Massimiliano Allegri si è goduto le vacanze e adesso il tecnico livornese è tornato alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Oggi, 12 luglio, Allegri ha parlato in conferenza stampa e ha toccato diversi temi. L'allenatore della Juventus ha parlato di quelli che saranno gli obiettivi stagionali: "Partiamo per vincere e con gli innesti, per adesso, di Di Maria, Pogba, Gatti".

Il tecnico livornese ha poi spiegato che i primi tre mesi della nuova stagione saranno fondamentali. Infine, Massimiliano Allegri si è soffermato anche sull'importanza dei rientri di Federico Chiesa e Weston McKennie: "Il rientro di Chiesa e McKennie rendono la squadra più forte". Ma per rivedere il numero 7 della Juventus a pieno regime ci vorrà ancora un po' di tempo.

Allegri ha spiegato che Chiesa tornerà a metà settembre: "Chiesa dovrebbe tornare a metà settembre. Poi io, con questi infortuni vado molto cauto. Tornerà al 100% da gennaio in poi".

Vlahovic in conferenza

Oltre a Massimiliano Allegri, ha preso parte alla conferenza stampa anche Dusan Vlahovic. Il numero 9 juventino, in particolare, ha commentato gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria: "Con l'arrivo di Pogba e Di Maria cambierà qualcosa.

Sono contento di dividere lo spogliatoio con loro". Vlahovic ha poi detto di avere grande voglia di giocare con Chiesa: "Dobbiamo aver pazienza con lui dopo l'infortunio. Speriamo di giocare presto insieme e vincere". Infine, il numero 9 juventino si è soffermato sugli obiettivi stagionali: "Andiamo a prendere tutto ciò che abbiamo lasciato l'anno scorso".