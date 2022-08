Il Crotone ha concluso nella giornata di domenica 31 luglio la prima fase di preparazione pre-stagione, abbandonando la sede del ritiro di Villaggio Baffa. Dal 2 agosto gli allenamenti proseguiranno presso il Centro Sportivo Antico Borgo.

Nelle ultime ore sul fronte del mercato è emerso l'interessamento della Fidelis Andria verso il portiere Gianluca Saro. Sempre in uscita si sarebbe bloccata, forse definitivamente, la trattativa tra gli squali e la Ternana per il centrocampista Ahmad Benali.

Crotone, Saro può partire

Nelle scorse settimane era stato vicino a vestire la maglia del Monopoli, si tratta del portiere Gianluca Saro.

Sfumata la trattativa con i biancoverdi, il calciatore è stato aggregato alla rosa rossoblù, prendendo parte ritiro svolto nella Sila crotonese. Il suo futuro potrebbe essere però lontano dalla Calabria.

Ad interessarsi a lui sarebbe stata recentemente la Fidelis Andria, in cerca di rinforzi di qualità in porta. Un primo contatto tra le parti sarebbe già avvenuto nelle scorse ore e l'operazione potrebbe evolversi già in avvio di settimana. In caso di cessione, il Crotone potrebbe ritornare il mercato in cerca di un nuovo portiere vista la presenza in rosa dei soli Paolo Branduani e Andrea Dini.

Benali-Ternana, operazione difficile

A tenere banco nelle ultime ore è la mancata cessione del centrocampista Ahmad Benali alla Ternana.

Il calciatore libico non ha preso parte finora agli impegni della squadra rossoblù.

Rientrato dal prestito al Pisa, il calciatore libico sembrava indirizzato verso la Ternana. A frenare l'operazione non sarebbe stata una questione di ambizioni sportive nè di tipo economico, ma avrebbe inciso una scelta familiare. La trattativa pare difficile da sbloccare e potrebbe portare il calciatore a rimanere ancora in Calabria.

Crotone, le altre possibili operazioni

Nelle ultime ore a cambiare maglia in prestito con obbligo di riscatto è stato il difensore Davide Mondonico approdato all'Ancona Matelica. Lo stesso calciatore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l'addio al Crotone. "Volevo a tutti i costi vestire la maglia biancorossa, sia per il ds che per il mister.

Lo scorso anno per me è stata una stagione particolare sotto tutti i punti di vista a Crotone, adesso devo dimostrare di nuovo tutto quanto e non vedo l'ora che cominci il campionato".

Il Crotone starebbe ora valutando anche la cessione dell'esterno Vasile Mogos, seguito dal Sudtirol. Con le valigie pronte sarebbe anche un altro esterno, Manuel Nicoletti, corteggiato dal Cosenza.