La Juventus, nei prossimi giorni, lavorerà per completare la sua rosa. La sensazione è che i bianconeri vogliano ancora un centrocampista, anche se molto dipenderà dai tempi di recupero di Paul Pogba, e un attaccante. Di uno dei nomi che interesserebbe alla Juventus per rinforzare la linea mediana ne ha parlato Luca Momblano, in una diretta su Juventibus: "Finalmente mi arriva all'orecchio una prima ipotesi di offerta della Juventus. Attenzione di la c'è grande battaglia, ovvero nella società sportiva Lazio. Il giocatore al momento non si è messo nella mischia.

La prima ipotesi di offerta non sarebbe figlia di un contatto tra Juve e Lazio ma paventata tramite intermediari e studiata in casa Juventus usando il condizionale ma ce l'ho e ve la dico anche. Però dobbiamo dire che la ritengo un'opera di avvicinamento o il massimo a cui può pensare la Juve e se non va così penseremo ad altro? Bene l'offerta per Milinkovic-Savic sarebbe 44 milioni più il cartellino di Rugani che avrebbe già parlato con Sarri".

La Juventus sarebbe su Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic è un giocatore che spesso è stato accostato alla Juventus in varie sessioni di mercato. I bianconeri, questa estate, hanno deciso di puntare tutto su Paul Pogba ma l'infortunio occorso al francese potrebbe indurre la dirigenza a fare un altro grande acquisto.

Per questo motivo il nome di Milinkovic-Savic sarebbe tornato di attualità per la Juventus. Del futuro del giocatore della Lazio ne ha parlato anche Luca Momblano spiegando che i bianconeri avrebbero prepaparato una prima offerta per il centrocampista serbo che prevederebbe 44 milioni più l'inserimento del cartellino di Daniele Rugani.

Ma chiaramente adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione come ha spiegato lo stesso giornalista ed esperto di mercato: "Tare credo sia contrarissimo sia all'operazione Rugani che all'operazione Milinkovic. Questo dal lato Juve 44 milioni che la Juve ipotizza di mettere 11 milioni per 4 anni. Cioè non è 44 cash.

Questa è la prima ipotesi di offerta della Juventus. Secondo me è un approccio, non è un approccio al quale io posso rimanere insensibile. Quindi aggiorniamoci. Ma io non credo che Milinkovic Savic sia un giocatore che puoi prendere negli ultimi dieci giorni di agosto, per questo starò attento su questo fronte nella settimana che viene perché se va cancellato, secondo me va cancellato quasi a ridosso del campionato", ha detto Momblano.

Per l'attacco ipotesi Mertens

La Juventus, oltre ad un centrocampista, cercherà anche un attaccante. Luca Momblano ha parlato di un'ipotesi che presto potrebbe prendere corpo per il reparto offensivo bianconero: "Però credo di aver individuato un nome con cui la dirigenza abbia fatto tutto.

Cioè abbia trovato un punto di accordo lo ritengono un giocatore che serve nell'immediato. Si è trovata anche una lista in discesa nel dialogo con il giocatore che non era scontata. Ora si è fatto tutto, non vuol dire che ha firmato. Però vuol dire che questa cosa un po' la dirigenza l'avrebbe decisa, vorrebbe valutarla insieme alla situazione squadra e alla situazione staff tecnico. Potrebbe essere una cosa veloce se ci si convince tutti perché la cosa è stata apparecchiata e il nome è quello di Dries Mertens. La Juventus avrebbe individuato in Dries Mertens un giocatore da servire caldo nel roster ovviamente si può discutere sul fatto che non è un titolare".