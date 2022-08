Il Calciomercato della Juventus non è ancora terminato. In particolare, le maggiori sorprese potrebbero arrivare a centrocampo, dove i bianconeri potrebbero decidere di cedere qualche pedina importante per fare cassa e reinvestire sul fronte acquisti.

Juve, proposto McKennie allo United

Uno dei calciatori che sembrava sul punto di lasciare Torino era Adrien Rabion. Il centrocampista francese non è riuscito però a trovare l'accordo economico con il Manchester United che aveva messo sul piatto una cifra vicina ai 18 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Paris Saint Germain.

Sfumato Rabiot, la Juventus avrebbe cercando di mettere sul piatto altri calciatori imbastendo una trattativa con i Red Devils. Stando alle ultime notizie di mercato, i bianconeri avrebbero proposto il cartellino di Weston Mckennie, in passato accostato anche al Tottenham di Antonio Conte. Il club di Manchester avrebbe rifiutato e sarebbe pronto a virare su altri profili come Casemiro del Real Madrid.

La Vecchia Signora spera di piazzare qualche calciatore ormai fuori dal progetto di Max Allegri per concludere la trattativa per Leandro Paredes, centrocampista argentino in forza al Paris Saint Germain. I bianconeri starebbero cercando l'accordo con il club francese che chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro mentre la Juve vorrebbe il calciatore in prestito.

Infine, sul fronte centrocampo resta da definire il futuro di Arthur che dovrebbe essere lontano da Torino. Il centrocampista brasiliano sarebbe nel mirino dell'Atletico di Simeone che avrebbe proposto uno scambio con Saul Niguez, appena ritornato dal prestito al Chelsea e non una prima scelta nella mediana del Cholo.

Juve, possibile offerta per Asensio

In attesa di capire le reali condizioni di Angel Di Maria, la Juventus potrebbe ritornare sul mercato per puntellare la trequarti a disposizione di Allegri.

Tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Marco Asensio che dovrebbe lasciare il Real Madrid. Il fantasista spagnolo non ha ancora rinnovato il proprio contratto (che scade nel 2023) con le Merengues e visto il poco spazio nello scacchiere tattico di Carlo Ancelotti potrebbe decidere di non negoziarlo.

Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora sta monitorando la situazione e potrebbe decidere di ingaggiare lo spagnolo nella prossima stagione a parametro zero. La concorrenza è però tanta: infatti, sul numero 11 del Real ci sarebbe l'interesse anche del Milan.

Altro profilo da prendere in considerazione è quello di Julian Draxler che, come Asensio, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Paris Saint Germain. Il tedesco potrebbe così essere una buona occasione per completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.