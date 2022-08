L'Inter nelle prossime partite potrebbe decidere di promuovere come titolare Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Infatti Robin Gosens in queste settimane non avrebbe convinto particolarmente lo staff tecnico di Simone Inzaghi e sarebbe indietro, soprattutto per il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi: è quindi possibile che possa partire dalla panchina nelle prossime gare.

Juventus e Milan, intanto, starebbero pensando a Evan N'Dicka, difensore francese dell'Eintracht Francoforte.

Dimarco potrebbe scavalcare Gosens nelle gerarchie

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, starebbe pensando di concedere maggiore spazio da titolare sulla corsia sinistra a Federico Dimarco.

Il calciatore italiano quindi, nelle prossime settimane potrebbe prendere il posto del tedesco Robin Gosens, apparso ancora fuori forma dopo l'infortunio della scorsa primavera e che al momento non si è ambientato alla perfezione nei meccanismi tattici del 3-5-2 di Inzaghi.

Juve e Milan penserebbero a N'Dicka

Juventus e Milan penserebbero al difensore francese Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e una valutazione di circa 10 milioni di euro. I bianconeri valuterebbero la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero la prossima estate, ma potrebbero arrivare in ritardo, visto che i rossoneri potrebbero accelerare i contatti per regalare un rinforzo a Stefano Pioli.

La situazione per la Juventus potrebbe cambiare se dovesse essere ceduto Daniele Rugani. Il difensore centrale avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro e sarebbe nel mirino di squadre italiane come Sampdoria e Verona: i bianconeri potrebbero accettare di cederlo anche in prestito con diritto di riscatto.

N'Dicka interesserebbe ai due club per le sue caratteristiche tecniche e per la capacità di giocare in una difesa a tre ma anche in quella a quattro.

Il Milan, intanto, seguirebbe anche Tanganga del Tottenham. Il calciatore degli Spurs (che piacerebbe da tempo pure all'Inter) avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. I londinesi lo cederebbero in prestito con obbligo di riscatto.

La Juventus vorrebbe rinforzare la rosa anche con un attaccante in grado di giocare sia da esterno che da centravanti. Il nome più gettonato sarebbe quello di Memphis Depay del Barcellona. Intanto in uscita i bianconeri potrebbero cedere Adrien Rabiot, accostato sempre più insistentemente al Manchester United.