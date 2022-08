L'infortunio di Angel Di Maria cambia i piani di mercato della Juventus. "El Fideo" dovrebbe restare ai box per circa un mese e per questo la dirigenza bianconera starebbe valutando di rinforzarsi con un nuovo elemento.

Juve, idea Draxler per la trequarti

Oltre a Depay, che resta in pole per il ruolo di vice Vlahovic, la dirigenza juventina starebbe sondando vari nomi per dare qualità negli ultimi 30 metri. Tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Julian Draxler, fantasista tedesco in forza al Paris Saint Germain che prima del suo passaggio in Francia era stato corteggiato proprio dai bianconeri.

L'avventura dell'ex Schalke 04 al club parigino sarebbe finora stata al di sotto delle aspettative.

La Vecchia Signora sta monitorando la situazione e potrebbe virare sul calciatore, visto il contratto in scadenza nel 2023.

Altro nome che la Juventus continua a seguire è quello di Nicolò Zaniolo che da diversi mesi è in orbita bianconera. Nonostante la resistenza della Roma e soprattutto di Josè Mourinho, i bianconeri potrebbero decidere di affondare il colpo sul talento italiano che viene valutato attorno ai 50 milioni di euro. Il futuro di Zaniolo si deciderà nelle prossime settimane: le ipotesi sono quelle del rinnovo con il club giallorosso o una possibile cessione.

Juve, sfida al City per Renan Lodi

La Juventus cerca anche un terzino sinistro dopo la partenza di Luca Pellegrini, andato all'Eintracht di Francoforte.

Uno dei nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini sarebbe quello di Renan Lodi, esterno brasiliano in forza all'Atletico Madrid che dalla scorsa sessione di Calciomercato sarebbe finito nel mirino della Vecchia Signora.

Oltre alle richieste importante dei Colchoneros, che chiedono almeno 40 milioni di euro, i bianconeri devono far fronte all'interesse di altri top club europei come il Manchester City, che vorrebbe intavolare una trattativa con il club madrileno per accaparrarsi le prestazioni del terzino verdeoro.

Oltre Renan Lodi, la Juventus continua a tenere sotto osservazione anche il profilo di Emerson Palmieri, che dal punto di vista economico sarebbe più facile da ingaggiare.

Dopo la parentesi con esaltante al Lione, il terzino italiano vorrebbe ritornare in patria, dove era riuscito ad offrire buone prestazioni con la maglia della Roma. Il Chelsea chiede una cifra complessiva attorno ai 10 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo, mentre i bianconeri vorrebbero il calciatore in prestito.