Leandro Paredes resta l'obiettivo numero uno per puntellare la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri. Nonostante la volontà del centrocampista argentino che vorrebbe trasferirsi a Torino, i bianconeri devono trovare l'accordo economico con il Paris Saint Germain.

Juve, possibile addio per McKennie e Zakaria

Il club francese chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro per lasciar parte l'ex Roma ed Empoli, mentre la Juventus vorrebbe il centrocampista in prestito. Per questo, la Vecchia Signora potrebbe decidere di effettuare qualche cessioni per riuscire a concludere l'affare con il Psg.

Sfumata la cessione di Rabiot al Manchester United, i due principali indiziati a lasciare Torino potrebbero essere Weston McKennie e Denis Zakaria.

Il centrocampista texano piace molto ad Allegri ma di fronte ad un'offerta importante attorno ai 25-30 milioni di euro potrebbe partire. Inoltre, l'ex Schalke sarebbe stato proposto al Manchester United che però avrebbe detto no e puntato su altri profili come Casemiro dal Real Madrid. Il discorso coinvolge anche Zakaria che nonostante l'arrivo dal Borussia Monceglabach nel mercato invernale potrebbe lasciare i colori bianconeri dopo appena sei mesi.

Le cessioni potrebbero riguardare anche il reparto offensivo con la posizione di Moise Kean che resta in bilico.

Molto dipenderà dalle possibili offerte che arriveranno per l'attaccante italiano, nel mirino del Nizza.

Juve, Milik alternativa a Depay

La Juventus vorrebbe infatti cedere Moise Kean per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri con un calciatore di spessore internazionale.

L'obiettivo uno resta Memphis Depay che potrebbe liberarsi a parametro zero dal Barcellona.

Lo snodo cruciale della trattativa è proprio questo: la Juventus non intavolerebbe una trattativa per il cartellino dell'ex Lione ma lo acquisirebbe solo a zero. Per l'attaccante olandese sarebbe pronto un contratto biennale da sei milioni di euro.

In attesa di capire il futuro di Depay, i bianconeri varano delle alternative come Arek Milik che con l'arrivo di Alexis Sanches al Marsiglia potrebbe decidere di ritornare in Italia, dopo la parentesi non troppo felice con la maglia del Napoli.

Il club francese chiede una cifra attorno ai 10-12 milioni di euro per l'attaccante polacco, mentre la Juventus potrebbe decidere di acquistarlo solo in prestito secco.

Sullo sfondo resta anche la candidatura di Marko Arnautovic che ad oggi appare complessa. Infatti dopo il mancato approdo al Manchester United, il bomber austriaco dovrebbe continuare la sua esperienza al Bologna grazie soprattutto al grande rapporto con il tecnico rossoblù Sinisa Mijhalovic.