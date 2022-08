Uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato in questi mesi è stato sicuramente Milan Skriniar. Fino a maggio sembrava scontato il rinnovo di contratto con l'Inter, attualmente in scadenza a giugno 2023, con tanto di intesa trovata fino a giugno 2026 a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Le sirene estive, però, avrebbero bloccato tutto vista la possibilità di andare via. Il club che ha mostrato maggiore interesse è il Paris Saint Germain, che sembra pronto all'ultimo rilancio per cercare di convincere la società nerazzurra a privarsene.

Il Cagliari sta lavorando per rinforzare la rosa per cercare di tornare subito nel massimo campionato italiano dopo la retrocessione inaspettata dell'anno scorso. I rossoblu sono alla ricerca di un rinforzo importante in attacco e gli occhi sarebbero finiti sul giovane talento della Roma, Afena Gyan.

Rilancio per Skriniar

In questi ultimi giorni si è parlato spesso di un possibile rilancio del Paris Saint Germain per Milan Skriniar. Adesso sembra essere arrivato il momento del dentro o fuori visto che il ds dei parigini, Luis Campos potrebbe arrivare a Milano per presentare l'ultima offerta all'Inter e capire se ci sono i presupposti per arrivare alla fumata bianca.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, sembra pronta un'offerta molto importante, rivista verso l'alto rispetto a quella precedente da 50 milioni di euro più bonus.

L'intenzione della società francese sarebbe quella di mettere sul piatto 60 milioni di euro più 5 milioni di bonus, arrivando vicini a quei 70 milioni chiesti dal club meneghino a inizio sessione estiva di Calciomercato.

Le cose, però, adesso sembrano essere cambiate, complici anche le cessioni di Andrea Pinamonti e Cesare Casadei, che hanno portato 40 milioni di euro nelle casse, e la mancanza di alternative valide.

Adesso, infatti, l'Inter avrebbe fatto sapere al Psg che per Milan Skriniar servirà almeno una proposta da 90 milioni di euro, bonus inclusi.

Roma su Afena Gyan

La Roma è molto attiva adesso sul mercato in uscita, soprattutto per liberare spazio in attacco e ingaggiare Andrea Belotti. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare i giallorossi è il giovane talento Afena Gyan.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Cagliari, che vuole rinforzare la rosa dopo aver perso Joao Pedro anche per ritornare subito nel massimo campionato italiano. I rossoblu potrebbero prendere il giocatore con la formula del prestito, ma non è scontato uno scambio alla pari con Nahitan Nandez. In questo modo entrambe le società realizzerebbero una plusvalenza e Mourinho avrebbe a disposizione un jolly in mezzo al campo, in grado di giocare sia in mezzo che come esterno destro.