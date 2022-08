Il futuro di Moise Kean potrebbe essere lontano dalla Juventus. Dopo una stagione con molte ombre e poche luci, l'attaccante italiano potrebbe lasciare Torino ed essere utilizzato come possibile contropartita per completare l'organico a disposizione di Allegri.

Juve, idea Ndicka per la difesa

Nonostante l'arrivo di Bremer, la dirigenza juventina sta lavorando per rafforzare la retroguardia a disposizione di Max Allegri. Tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Evan Ndicka, centrale francese che potrebbe lasciare l'Eintrach di Francoforte in questa sessione di mercato.

Il club francese valuta almeno 20 milioni di euro il classe 99 che sarebbe nel mirino di altre squadre italiane come Roma e Milan.

Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Moise Kean per provare ad imbastire una trattativa con l'Eitnrach. Kean era stato offerto anche al Paris Saint Germain per arrivare a Leandro Paredes che assieme a Davide Frattesi del Sassuolo costituisce l'obiettivo numero uno per puntellare il centrocampo a disposizione di Allegri.

I bianconeri stanno quindi virando su altri obiettivi per la difesa vista la possibile permanenza di Nikola Milenkovic alla Fiorentina. Il serbo infatti potrebbe decidere di rinnovare con la Fiorentina e continuare la sua esperienza con la maglia viola.

Juve, anche Eric Garcia opzione per la difesa

Ndicka non è il solo nome che la Juventus sta monitorando per completare il pacchetto di centrali a disposizione di Allegri.

Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Eric Garcia, centrale spagnolo in forza al Barcellona che sarebbe ormai fuori dal progetto di Xavi.

Dopo l'arrivo di grandi difensori come Christiansen e Koundè, lo spazio per l'ex Manchester City si sarebbe ridotto in maniera sensibile e per questo potrebbe decidere di lasciare il club catalano per giocare con maggiore continuità.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora vorrebbe investire sul calciatore ma solo a partire dalla prossima stagione, imbastendo la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre il Barca vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Oltre Garcia, i bianconeri seguono altre due piste, quelle che portano a Francesco Acerbi della Lazio ed Eric Bailly dello United. Per il centrale biancoceleste che è ormai fuori dal progetto di Maurizio Sarri, la Juve deve battere la concorrenza dell'Inter a caccia di un difensore di esperienza per completare il reparto difensivo. Discorso simile anche per il difensore ivoriano del Manchester, che sarebbe nel mirino della Roma di Josè Mourinho.