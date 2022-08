La Juventus, a breve, potrebbe avere un nuovo esterno sinistro. I bianconeri avrebbero trovato un accordo con l'Eintracht Francoforte per Filip Kostic. La Juventus dovrebbero versare ai tedeschi 17/18 milioni bonus compresi. L'esterno serbo - già nella giornata di oggi 9 agosto - potrebbe giungere a Torino.

La Juventus avrebbe deciso di accelerare per l'esterno serbo visto che Massimiliano Allegri in quella zona del campo non ha giocatori di ruolo. Kostic sarebbe atteso a Torino nelle prossime ore. In tal senso è arrivata anche una conferma dell'Eintracht Francoforte, che non lo ha convocato in vista della Supercoppa Europea di domani 10 agosto: "In questo contesto, abbiamo deciso - anche su richiesta del possibile nuovo club - di non convocare Filip".

La Juventus lavora sul mercato

La pesante sconfitta in amichevole 4-0 contro l'Atletico Madrid ha messo in allarme la Juventus che ha deciso di accelerare sul mercato. Infatti, per i bianconeri il debutto in campionato si avvicina e Massimiliano Allegri ha bisogno di rinforzi. In particolare ci sono delle zone del campo completamente sprovviste di giocatori di ruolo. In particolare il tecnico livornese non ha la possibilità di schierare un tridente offensivo perché manca un uomo a sinistra.

Secondo alcune indiscrezioni però, proprio in queste ore, la dirigenza bianconera avrebbe trovato un accordo con l'Eintracht Francoforte per Filip Kostic.

Intanto la società juventina starebbe cercando un altro attaccante e un centrocampista.

In particolare i nomi al vaglio sarebbero quelli di Memphis Depay e di Leandro Paredes.

Accordo per la cessione di Rabiot

Oltre al mercato in entrata, la Juventus sarebbe al lavoro anche per qualche cessione. In particolare, in uscita ci sarebbe Adrien Rabiot. Secondo alcune indiscrezioni la Juve e il Manchester United avrebbero trovato l'accordo per il centrocampista francese.

Ma al momento resterebbe da convincere il giocatore. Infatti il Manchester United non disputerà la Champions League e questo genera delle perplessità nell'entourage di Rabiot.

In caso di cessione del francese, la Juventus potrebbe fare un acquisto in mezzo al campo e il nome in cima alla lista dei bianconeri sarebbe quello di Leandro Paredes. L'arrivo dell'argentino potrebbe consentire a Massimiliano Allegri di avere maggiore qualità in mezzo al campo, visto che per un mese non ci sarà Paul Pogba.