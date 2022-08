La Juventus si prepara all'esordio ufficiale stagionale nella prima di campionato contro il Sassuolo (il 15 agosto), ma intanto continua a pensare anche al Calciomercato. In particolare mister Allegri avrebbe bisogno di una nuova pedina in attacco, reparto che in questo momento ha gli uomini contati.

A tal riguardo i bianconeri valutano diversi giocatori, da Alvaro Morata, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro, fino a Memphis Depay e a Luis Muriel. In particolare l'olandese del Barcellona è in scadenza di contratto a fine giugno 2023 e ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola il giocatore preferirebbe un trasferimento nel campionato italiano rispetto a quello inglese, dove ha già avuto un'esperienza professionale non ideale con il Manchester United.

L'olandese Depay potrebbe gradire l'ipotesi di trasferimento alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Memphis Depay. In particolare - secondo questi rumors - l'olandese del Barcellona preferirebbe il trasferimento nel campionato italiano e non in quello inglese e valuterebbe quindi positivamente un'eventuale esperienza professionale alla Juventus.

Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro, ma il Barcellona potrebbe accettare anche un'offerta minore per alleggerire il monte ingaggi.

Depay guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione e in bianconero potrebbe giocare come vice-Vlahovic, ma anche supportarlo in diverse partite, visto che le loro caratteristiche tecniche si andrebbero a integrare piuttosto bene. Attualmente l'olandese non avrebbe la certezza di essere titolare con il Barcellona, per questo potrebbe accettare l'offerta della società bianconera.

Il resto del mercato della Juventus: sarebbe vicino Kostic

La Juventus in queste ore sarebbe vicina al laterale serbo Filip Kostic, che potrebbe trasferirsi alla società bianconera per circa 12 milioni di euro più bonus. Il giocatore classe '92 avrebbe già un'intesa economica con la Juventus: le prossime ore potrebbero essere decisive per chiudere positivamente anche con l'Eintracht Francoforte.

Per quanto riguarda il centrocampo potrebbe arrivare Leandro Paredes del Paris Saint Germain, soprattutto se la società francese dovesse acquistare Fabian Ruiz dal Napoli.