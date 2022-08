Dopo Paul Pogba potrebbe arrivare un altro grande centrocampista pronto ad arricchire il centrocampo di Massimiliano Allegri. La Juventus lavora sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore e rendere l'organico sempre più competitivo.

Juve, idea Gundogan

Con l'infortunio di Pogba, i bianconeri stanno lavorando ad un altro grande mediano che possa dare qualità ma anche personalità. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Ilkay Gundogan, che dopo grandi stagioni al Manchester City potrebbe lasciare l'Inghilterra.

Visti i tanti acquisti da parte della compagine guidata da Pep Guardiola, il tedesco non ha un ruolo centrale nello scacchiere tattico del tecnico spagnolo, quindi per arrivare al top della forma al Mondiale in Qatar potrebbe iniziare una nuova avventura in Europa. La Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione e secondo le ultime notizie di mercato, potrebbe decidere di proporre uno scambio con Arthur che non rientra più nei piani di Max Allegri.

Oltre Gundogan, i bianconeri continuano a sondare il terreno anche per De Jong del Barcellona che potrebbe esser ceduto in prestito. La Juve deve però battere la concorrenza di due top club europei interessati al centrocampista olandese ovvero Bayern Monaco e Chelsea.

In auge resta anche la candidatura di Leandro Paredes che dovrebbe lasciare il Paris Saint Germain. Il club parigino chiede 30 milioni di euro per la cessione del centrocampista argentino mentre la Juve ne offrirebbe 20 contando sulla volontà dell'ex Roma di lasciare Parigi.

Infine, sta invece per sfumare la pista che porta a Jordan Veretout: il centrocampista francese della Roma starebbe per ritornare in patria, con il club giallorosso che avrebbe trovato un accordo con il Marsiglia per la sua cessione.

Juve, sfuma Udogie: l'esterno ad un passo dal Tottenham

Oltre ad un centrocampista di grande qualità, la Juventus monitora diversi profili per puntellare le corsie difensive a disposizione di Allegri.

Dopo Molina, i bianconeri sono pronti a rinunciare ad un altro profilo seguito da diversi mesi ovvero Destiny Udogie che è ormai pronto a sposare il progetto di Antonio Conte al Tottenham.

Stando agli ultimi rumor, gli Spurs sarebbero vicini all'esterno italiano ed avrebbero convinto l'Udinese con un'offerta attorno ai 25 milioni di euro.

Inoltre, il classe 2001 dovrebbe restare un altro anno in Italia per poi sbarcare definitivamente in Inghilterra agli ordini di Antonio Conte che dopo Perisic confeziona un altro colpo importante per puntellare le corsie esterne.

La Vecchia Signora potrebbe così virare su altri profili importanti per completare il pacchetto di terzini a disposizione di Allegri.