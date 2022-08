La Juventus, ieri 3 agosto, si è ritrovata alla Continassa dopo la tournée americana. La società ha avuto modo di parlare con Massimiliano Allegri per delineare le ultime strategie di mercato. Infatti, il tecnico avrebbe fatto tre richieste ben precise alla società: Allegri vorrebbe un esterno sinistro d'attacco, un centrocampista e un altro attaccante. La Juventus, dal canto suo, avrebbe sottolineato che non si comprerà tanto per comprare. L'identikit dei tre nomi fatto da tutte le componenti bianconere porterebbero a Filip Kostic, Leandro Paredes e Alvaro Morata.

Proprio il ritorno dello spagnolo sarebbe una delle precise richieste fatte da Massimiliano Allegri. Infatti, prima di cercare qualsiasi altro attaccante, la Juventus proverà fino all'ultimo a prendere Alvaro Morata.

La Juventus vuole rinforzi

La rosa della Juventus deve essere ancora completata e per questo motivo Massimiliano Allegri avrebbe fatto delle richieste molto precise alla società. Il tecnico livornese vorrebbe avere un estero sinistro che possa giocare in attesa del rientro di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è ancora fermo ai box e rientrerà a settembre. Ma anche quando Chiesa sarà a disposizione ci vorrà un po' di tempo per vederlo al 100%. Per questo motivo, Massimiliano Allegri deve avere un giocatore che possa fare le sue veci.

La Juventus, come vice Chiesa, avrebbe individuato il nome di Filip Kostic. Il serbo potrebbe essere l'uomo giusto da inserire nel tridente della Juventus. Per il resto, le richieste di Allegri portano ad Alvaro Morata e Leandro Paredes. Il ritorno dello spagnolo sarebbe una delle priorità. Infatti, Morata può ricoprire un doppio ruolo e l'allenatore della Juventus sa già quello che può offrirgli l'ex Real Madrid.

Per questo motivo, la dirigenza bianconera continuerà a seguire la pista che porta allo spagnolo e insisterà il più possibile con l'Atletico Madrid e per ora non si valuterebbero alternative. La Juventus, domenica 7 agosto, giocherà proprio in amichevole contro i colchoneros e chissà che questa non sia la giusta occasione per parlare di Morata.

Si insiste per Paredes

La Juventus avrebbe già un accordo con Leandro Paredes, ma al momento il club bianconero non avrebbe un'intesa con il PSG. I francesi, per cedere l'argentino, vorrebbero circa 15 milioni. Ma per arrivare a Paredes servirà la partenza di Arthur. Il brasiliano sarebbe vicino al Valencia. Il club spagnolo e la Juventus starebbero continuando a trattare, anche perché il giocatore si è detto disposto ad accettare la squadra di Gattuso. Con la cessione di Arthur, i bianconeri si sgraverebbero di un ingaggio importante.