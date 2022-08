L'infortunio di Paul Pogba obbliga la Juventus a ritornare sul mercato per puntellare la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri. La dirigenza juventina sarebbe alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire il francese e dare qualità alla mediana.

Juve, sfida al Bayern per De Jong

Viste le richieste importanti della Lazio per Milinkovic Savic, i bianconeri starebbero sondando dei profili alternativi. Tra questi ci sarebbe anche quello di Frankie De Jong, talentuoso centrocampista in forza al Barcellona. Con l'arrivo di Kessie e l'esplosione dei baby talenti Pedri e Gavi, lo spazio per il mediano olandese sarebbe ridotto nello scacchiere di Xavi e per questo, potrebbe lasciare la Spagna in questa finestra di mercato.

La Juventus starebbe monitorando la situazione e potrebbe provare a strappare il prestito dell'ex Ajax. La Vecchia Signora deve però far fronte a due problemi. Il primo è legato alla possibile richiesta economica dei blaugrana che si aggira attorno ai 80 milioni di euro, ed il secondo è la folta concorrenza per il centrocampista che sarebbe nel mirino del Manchester United del suo mentore Ten Haag e sopratutto del Bayern Monaco.

Oltre De Jong, i bianconeri seguono altri profili anche del campionato italiano come Jordan Veretout che con il probabile arrivo di Goergino Wijnaldum alla corte di Mourinho è pronto a lasciare la Roma. Il club giallorosso valuta 15 milioni di euro il centrocampista francese.

Infine, resta in auge la candidatura di Leandro Paredes in uscita dal Paris Saint Germain, il preferito nel ruolo di regista. La Juventus potrebbe quindi effettuare due colpi importanti per rendere ancora più competitivo il centrocampo, in attesa del ritorno di Paul Pogba.

Juve, pronto il rinnovo per Fagioli

La Juventus è pronta a trattenere Nicolò Fagioli.

Dopo l'ottima stagione alla Cremonese terminata con la promozione in Serie A, il futuro del talentuoso centrocampista dovrebbe essere in quel di Torino.

Infatti, stando alle ultime notizie di mercato la società bianconera sarebbe pronta al rinnovo contrattuale fino al 2026. Una mossa importante che rimarca la volontà della Vecchia Signora di puntare su Fagioli.

Il giovane centrocampista potrebbe così far parte della rosa di Allegri, nonostante le offerte di qualche squadra italiana come la stessa Cremonese ed il Monza.

Se Fagioli sembrerebbe vicino alla conferma, restano in bilico altri due prospetti molto interessati ovvero Nicolò Rovella e Fabio Miretti. In particolare, l'ex Genoa potrebbe partire in prestito e passare alla Salernitana, vista la richieste del tecnico dei campani Davide Nicola.