Puntellare il centrocampo a disposizione di Stefano Pioli per rimanere ai vertici del calcio italiano. È questa l'intenzione del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per completare la mediana dopo l'addio di Frank Kessie.

Milan, rossoneri in pressing su Onana

Sono tanti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara e tra questi ci sarebbe quello di Jean Onana, talentuoso centrocampista classe 2000 che si sta mettendo in luce con la maglia del Bordeaux. Secondo le ultime notizie di mercato, i rossoneri vorrebbero chiudere la trattativa in breve tempo cercando l'accordo con il club francese che chiede una cifra complessiva attorno ai 6-7 milioni di euro.

Un acquisto per il presente e soprattutto per il futuro del Diavolo che potrebbe regalare un'alternativa importante ai vari Bennacer e Tonali.

In caso di mancato accordo con il Bordeaux, i rossoneri potrebbero decidere di virare su Davide Frattesi del Sassuolo che resta un obiettivo di mercato. Il club neroverde non fa però sconti e chiede almeno 35 milioni di euro per lasciar partire il numero 16. Altra candidatura da tener in considerazione è quella di Sasa Lukic che potrebbe lasciare il Torino in uqesti ultimi giorni di mercato, visto il mancato rinnovo. I granata accetterebbero un possibile scambio con Tommaso Pobega che nella passata stagione è stato uno dei perni del centrocampo di Ivan Juric.

Milan, sfida all'Ajax per Ziyech

Oltre al centrocampista, il Milan potrebbe effettuare un altro colpo sulla trequarti dopo l'arrivo di Charles De Ketelare.

Uno dei nomi caldi è sempre quello di Ziyech, talento marocchino che resta in uscita dal Chelsea. I Blues non hanno intenzione di cedere il calciatore in prestito e chiedono una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro per imbastire una trattativa.

Oltre alla formula per poter sbloccare la trattativa, il Diavolo deve guardarsi dall'interesse di altri club europei come l'Ajax che vorrebbe riportare Ziyech in Olanda. I Lancieri potrebbero virare fortemente sul trequartista del Chelsea in caso di addio di Anthony, nel mirino del Manchester United e di Ten Haag che lo ha già allenato con grandi risultati durante la sua esperienza sulla panchina dell'Ajax.

Oltre Ziyech, il Milan guarda con interesse ad un altro esubero in casa Chelsea ovvero Christian Pulisic, che come il compagno di squadra vorrebbe lasciare Londra per giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto durante la gestione Tuchel. I Blues chiedono una cifra attorno ai 30 milioni di euro per il fantasista statunitense, nel mirino anche della Juventus che potrebbe virare su di lui dopo l'infortunio di Angel Di Maria.