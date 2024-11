La Juventus è al lavoro per alleggerire la rosa in vista della seconda metà di stagione, e il mercato di gennaio potrebbe segnare una svolta significativa, soprattutto per i giocatori brasiliani. Tra le possibili cessioni spiccano i nomi di Arthur Melo e Danilo, due profili che potrebbero lasciare Torino per seguire percorsi differenti. Se da un lato Arthur rappresenta un esubero da collocare altrove per ragioni economiche e tecniche, dall’altro l’interesse del Vasco da Gama per Danilo apre scenari inediti per il difensore, attualmente un punto fermo nella rosa bianconera.

Arthur Melo, un esubero dal futuro incerto

Arthur Melo è fuori dal progetto tecnico della Juventus ormai da tempo. Nonostante gli sforzi della dirigenza per trovare una sistemazione già in estate, il centrocampista ha rifiutato offerte da campionati considerati minori, come quelli greco e turco, ribadendo la volontà di restare in Europa e, possibilmente, in un campionato di alto livello.

Ora, però, gennaio potrebbe rappresentare l’occasione giusta per chiudere un capitolo complicato. La cessione del brasiliano permetterebbe alla Juventus di risparmiare circa 5 milioni di euro lordi sul monte ingaggi, risorse preziose per finanziare eventuali acquisti. Tra le squadre interessate ci sono il Betis Siviglia, a caccia di un centrocampista con le sue caratteristiche, e l’Everton, che già in estate aveva mostrato interesse.

Un altro club da tenere d’occhio è l’Olympique Marsiglia, dove Roberto De Zerbi, sempre attento a giocatori tecnici e dinamici, potrebbe trovare in Arthur il profilo ideale per rinforzare il centrocampo. Il Brasile, invece, sembra una destinazione poco probabile: nonostante qualche sondaggio da parte di club come il Gremio, il giocatore ha ribadito di voler proseguire la sua carriera nel calcio europeo.

Danilo, l’interesse del Vasco da Gama e un possibile ritorno in patria

Diversa, ma altrettanto intrigante, è la situazione di Danilo, difensore veterano e attuale capitano della Juventus. Secondo quanto riportato da fonti brasiliane, il Vasco da Gama avrebbe effettuato un primo sondaggio per riportare il giocatore in patria.

Il club carioca, impegnato in una profonda ricostruzione, vede in Danilo un leader capace di elevare il livello della squadra e di rappresentare un simbolo per i tifosi.

Tuttavia, l’operazione si presenta difficile. Danilo ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2025, ma secondo le normative FIFA, a partire da gennaio potrebbe firmare un pre-contratto con un altro club in vista della scadenza. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità per il Vasco, ma al momento non ci sono segnali concreti di una trattativa in fase avanzata.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora alle cessioni per agevolare l'arrivo di almeno due difensori ed una punta. A tal riguardo si valutano un centrale d difesa ed un terzino sinistro.

I preferiti sarebbero Milan Skriniar del Paris Saint Germain e Benoit Badiashile del Chelsea. Nella società londinese gioca un altro nome avvicinato alla società bianconera per la fascia sinistra, parliamo di Ben Chilwell, attualmente riserva nel Chelsea. Per il settore avanzato si parla soprattutto di Joshua Zirkzee del Manchester United e di Brahim Diaz del Real Madrid.