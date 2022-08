La terza giornata di Premier League si è conclusa nella serata di lunedì 22 agosto con la prima vittoria del Manchester United. I Red Devils - con CR7 e Harry Maguire in panchina - hanno piegato all'Old Trafford il Liverpool per 2-1. I gol sono stati di Jadon Sancho e Marcus Rashford per lo United, e di Mohamed Salah per i Reds.

Con le tre reti rifilate nella giornata di sabato 20 agosto al Bournemouth, l'Arsenal rimane in vetta alla classifica come unica formazione a punteggio pieno. Nella trasferta al Vitality Stadium si segnala la doppietta di Martin Ødegaard, centrocampista norvegese dei Gunners.

In gol Harry Kane per il Tottenham

Un gol di Kane piega il Wolverhampton. Al Tottenham Hotspur Stadium, la squadra di Conte ha faticato non poco per aver ragione degli uomini allenati da Bruno Lage. A salvare l'ex tecnico della Juventus ci ha pensato il solito Kane a venti minuti dall'inizio della ripresa. Questi 3 punti permettono al Tottenham di restare a due lunghezze dalla capolista Arsenal.

Le altre partite di sabato 20 agosto hanno visto la vittoria interna del Crystal Palace. I Glaziers hanno regolato l'Aston Villa per 3-1. Spettacolo tra Fulham e Brentford, con i londinesi padroni di casa che si sono imposti per 3-2 con gol al novantesimo di Aleksandar Mitrovic. Vittoria esterna per 2-1 del Southampton contro il Leicester.

Pareggio interno per l'Everton che ha ospitato il Nottingham Forest. È successo tutto nei minuti finali: al vantaggio degli ospiti con Brennan Johnson all'81° ha replicato otto minuti più tardi Demarai Gray che ha fissato così il punteggio sull'1-1.

Sorpresa Leeds: 3-0 al Chelsea

Nella gara di domenica 21 agosto all'Elland Road, il Leeds si è confermato la sorpresa di questo inizio di stagione in Premier League.

I Whites hanno travolto il Chelsea sia nel risultato che sul piano del gioco. I gol di Brender Aaronson, Moreno Rodrigo e Jack Harrison hanno permesso al Leeds di rimanere in scia dell'Arsenal. Espulso Kalidou Koulibaly. L'ex giocatore del Napoli è apparso in affanno durante tutta la gara, risultando il peggiore in campo.

Sempre domenica si segnala la prima sconfitta interna per il West Ham.

Gli Hammers hanno perso contro il Brighton per 2-0. Per gli ospiti un gol su rigore trasformato da Alexis Mac Allister e uno su azione da parte di Leandro Trossard.

Spettacolo City: 3-3 contro il Newcastle

Pirotecnico pareggio tra Newcastle e Manchester City. Al St. James's Park, al vantaggio iniziale dei Citizens con Ilkay Gundogan hanno risposto i padroni di casa del Newcastle con Miguel Almiron. I Magpies si sono poi portati sul 3-1 con Callum Wilson e Kieran Trippier. Al quarto d'ora della ripresa ci ha pensato il solito Erling Haland a riaprire la partita prima del pareggio raggiunto cinque minuti più tardi da parte di Bernardo Silva.

Il Manchester City si conferma una macchina da gol con una media di tre reti ogni gara ed è ancora imbattuto con 7 punti in classifica.