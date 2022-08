Cercasi centrocampista per completare la mediana a disposizione Pioli. Il Milan lavora sul fronte mercato per rendere sempre più competitiva la rosa a disposizione dell'allenatore rossonero, così da poter competere sia in Italia ma anche in Europa.

Milan, opzione Fofana per il centrocampo

Sfumato Renato Sanches accasatosi al Paris Saint Germain, la dirigenza rossonera sta valutando delle alternative importanti al centrocampista portoghese. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche il nome di Seko Fofana, centrocampista ivoriano del Lens che ha già militato nel campionato italiano in Serie A con la maglia dell'Udinese.

Il classe 95 è stato l'autentico trascinatore in campionato con 10 reti e 4 assist. Le sue prestazioni non sono passate inosservate con il Milan che starebbe sondando il terreno. I rossoneri devono però scontrarsi con la richiesta importante del Lens che chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro per lasciar partire il suo capitano e uomo simbolo.

Oltre Fofana, il Diavolo continua a seguire il profilo di Davide Frattesi del Sassuolo, ormai fuori dai radar della Roma dopo l'arrivo di Wijnaldum nella Capitale. Come il Lens, anche il Sassuolo è una bottega e chiede una cifra vicina ai 35 milioni di euro per lasciar partire il talentuoso centrocampista italiano. Inoltre la società emiliana non vuole cedere tutti i pezzi pregiati dell'organico a disposizione di Dionisi e con la possibile partenza di Raspadori in direzione Napoli, il futuro di Frattesi potrebbe essere ancora al Sassuolo.

Milan, possibile interesse del Liverpool per Bennacer

Non solo acquisti. Il Milan vuole anche blindare tutti i pezzi pregiati dell'organico a disposizione di Pioli.

Tra questi c'è Ismail Bennacer che con l'addio di Kessie, si appresta a diventare il perno della mediana rossonera assieme a Tonali. Il centrocampista algerino sarebbe però nel mirino del Liverpool di Jurgan Klopp che dopo aver puntellato il reparto offensivo con l'arrivo di Darwin Nunez, vuole rafforzare anche la mediana.

Difficile che il Milan possa privarsi di un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Pioli e per questo starebbe lavorando al rinnovo contrattuale dell'ex Empoli.

Oltre Bennacer, i top club europei avrebbero messo gli occhi anche su Rafael Leao, eletto come miglior calciatore della scorsa Serie A. Le prestazioni dell'esterno portoghese non sono passate inosservate: oltre al Chelsea e Manchester City, ci sarebbe anche l'interesse del Paris Saint Germain che potrebbe mettere sul piatto una cifra molto importante per convincere il Milan. Come per Bennacer, i rossoneri non hanno alcuna intenzione di cedere Leao, elemento fondamentale per il presente e futuro del club.