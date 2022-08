La Lazio per cercare di adoperare il sorpasso e dare un segnale importante a tutto il campionato. L'Inter per restare a punteggio pieno e accennare la prima mini fuga in attesa di capire cosa faranno Napoli e Roma. Sono questi i temi principali del big match che aprirà la terza giornata di Serie A, di scena allo stadio Olimpico di Roma. La partita si giocherà venerdì 26 agosto, alle ore 20:45. L'anno scorso la gara tra le due squadre nella Capitale è stata vinta dai biancocelesti per 3-1 tra le polemiche visto che la squadra di Sarri segnò il gol del 2-1 con un giocatore nerazzurro dolorante a terra.

Le ultime su Lazio-Inter

La Lazio ha cominciato quest'annata con ambizioni importanti. La società ha attuato una piccola rivoluzione, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Cambiati entrambi i portieri, con gli arrivi di Provedel e Maximiano al posto di Strakosha e Reina, anche in difesa, al centro, sono arrivati Gila, Romagnoli e Casale, con Acerbi sempre in uscita e chissà che da un momento all'altro non possa sbloccarsi proprio il suo trasferimento all'Inter. La squadra di Maurizio Sarri ha avuto un inizio discreto, con 4 punti raccolti nelle prime due giornate. Nell'ultimo turno è arrivato un pareggio scialbo per 0-0 in casa del Torino.

L'Inter, invece, ha iniziato la stagione con il chiaro intento di dare l'assalto a quello scudetto che l'anno scorso è sfumato nelle ultime settimane e ha lasciato tanto amaro in bocca nei giocatori e nei tifosi.

Sul mercato la società nerazzurra, pur essendo attenta alle spese, ha portato a casa ben cinque innesti: Onana, Bellanova, Mkhitaryan, Asslani e Lukaku. L'ultimo acquisto dovrebbe essere un difensore centrale, che prenderà il posto di Ranocchia. Ottimo inizio di campionato per la squadra di Simone Inzaghi, in testa alla classifica a punteggio pieno con 6 punti dopo le prime due giornate.

Nell'ultimo turno è arrivata la netta vittoria in casa per 3-0 contro lo Spezia.

Probabili formazioni Lazio-Inter

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, scenderà in campo sempre con il 4-3-3. Al centro dell'attacco ci sarà il bomber Ciro Immobile, rimasto a secco con il Torino, con Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi lati. In mezzo al campo dovrebbero esserci Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic.

Verso l'esclusione ancora Luis Alberto, ma anche Maximiano, dopo aver scontato la squalifica, rischia la panchina.

Anche Simone Inzaghi non cambia e si affida al 3-5-2. In attacco il tandem sarà formato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che sin da subito stanno risultando decisivi. Sulle fasce il grande escluso rischia di essere Gosens, con Dimarco ancora preferito a sinistra, mentre a destra ci sarà Dumfries.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.