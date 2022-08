Sabato 27 Agosto alle ore 20:45 va in scena Milan-Bologna valevole per la terza giornata di Serie A. Il Milan è reduce da un pareggio ottenuto in trasferta contro l'Atalanta. Il risultato ha un po' fatto storcere il naso ad alcuni tifosi che sono rimasti delusi della prestazione, ma non ha assolutamente deluso il tecnico rossonero Stefano Pioli che si è dichiarato soddisfatto del percorso ottenuto fin qui. Nel Milan dovrebbe debuttare da titolare Charles De Ketelaere. Al giovane talento belga dovrebbe fargli spazio Brahim Diaz fin ora sempre al centro della trequarti rossonera.

In attacco Olivier Giroud è favorito rispetto ad Ante Rebic per una maglia da titolare d'attacco. Centrocampo, difesa e portiere confermati come nella trasferta di Bergamo. Debutto stagionale a San Siro per Sandro Tonali che s'è dovuto perdere Milan contro l'Udinese per colpa di un fastidio muscolare. Ancora panchina per Yacine Adli a cui però è nata la seconda figlia. Auguri. Oggi il Milan indosserà per la prima volta la terza maglia stagionale una maglia color verde oliva che è in vendita da questa settimana. Per il Bologna l'allenatore Mihajlovic dovrà fare a meno di Orsolini che è squalificato. In attacco Sansone è favorito come partner di Arnautovic. Musa Barrow vorrebbe quel posto, probabile impiego di entrambi nel corso del match.

L'ultimo acquisto dei rossoblu, Lucumi potrebbe partire titolare nel pacchetto difensivo spostando De Silvestri sulla fascia. Arbitrerà l'incontro il signor Gianluca Manganiello della sezione CAN di Pinerolo.

Milan-Bologna: la sfida nella sfida, gli allenatori

Entrambi gli allenatori hanno guidato l'avversaria di giornata lasciando un bel ricordo nel cuore delle rispettive tifoserie.

Pioli ha vinto 10 volte su 14 contro il Bologna. Mihajlović in 17 partite non ha mai vinco contro il Milan, ma solo 6 pareggi e 11 sconfitte. Nello scontro diretto tra i due allenatori, l'attuale tecnico rossonero ha vinto 8 partite contro il tecnico del Bologna, solamente Gasperini ha un record migliore contro Mihajlović di 9 vittorie.

Milan-Bologna: i convocati di Mihajlovic per la sfida di San Siro

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Schouten, Soriano, Urbanski, Vignato.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Raimondo, Sansone.

Milan-Bologna: le quote e il pronostico

La vittoria del Milan viene pagata 1,3 mentre il colpaccio del Bologna 9.

Il pareggio, come avvenuto nella scorsa stagione, a 5,5 rappresenta un rischio ben pagato. Il risultato esatto con la probabilità più alta di riuscita è la vittoria dei padroni di casa per 2-0 che viene pagato 7 volte la quota di gioco.Per quanto riguarda i gol, l'over 2,5 viene pagato 1,53 mentre l'over 3,5 a 2,3 sembra un po' rischioso, ma non impossibile. Con una quota di 4,25 Olivier Giroud è l'indiziato numero uno per segnare il primo gol della gara seguito da Rebic e Origi a 5. Marko Arnautovic è il primo in lista della squadra felsinea a 10. Che l'arbitro guardi il VAR è quotato a 3, che non lo guardi a 1,35.