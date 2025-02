Secondo il giornalista Paolo De Paola, la Juventus dovrebbe puntare su Antonio Conte se in futuro decidesse di esonerare Thiago Motta, perché il tecnico pugliese sarebbe in grado di dare un impulso vincente ai bianconeri sin da subito.

De Paola: 'Conte è il nome giusto per portare avanti questo progetto se Motta salta'

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni del canale Youtube di Calciomercato.it e parlando del profilo ideale che potrebbe arrivare alla Juventus se il club bianconero decidesse di sollevare Thiago Motta dal suo incarico ha detto: "Penso che Antonio Conte sarebbe l'unico nome giusto per portare avanti il progetto impostato dalla società piemontese.

Per me puoi anche dare questa squadra al salentino o per lo meno mettigli a disposizione i soldi nel mercato che sono stati messi a disposizione per Motta la scorsa estate. Credo che con Conte avrebbero avuto altre soddisfazioni. Inoltre il pugliese non è come Allegri che chiedeva giocatori da far svernare alla Continassa, ma chiede elementi funzionali al suo gioco e che può far rendere al meglio sin da subito".

Su questo tema il giornalista ha continuato: "Attenzione, io credo ancora in Motta, però se mi viene chiesto il profilo ideale per attuare una rivoluzione funzionaria sin da subito alla Juventus, allora non posso che indicare il nome di Conte. Perché lui arriva, mette subito le cose in chiaro e ti butta giù un progetto da 2-3 anni.

Quel progetto però funziona".

Sulla possibilità che Conte lasci il Napoli a fine anno De Paola ha aggiunto: "Questo dipenderà da De Laurentiis e dai rapporti che riuscirà a stabilire da qui fino al termine della stagione col tecnico pugliese. Se tutto andrà bene, e per questo intendo un Napoli che si qualificherà tra le prime quattro, allora ci potranno essere dei discorsi.

Altri ancora verranno fatti se i partenopei dovessero vincere lo scudetto. Se invece il club campano dovesse rimanere fuori dalle prime quattro, allora potrebbe cambiare tutto".

De Paola ha infine voluto precisare: "Ribadisco comunque la bontà del progetto iniziato con Motta perché Allegri alla Juventus ha lasciato le macerie.

Il toscano ha distrutto il futuro del club puntando su vecchie glorie come Di Maria che a loro volta toglievano spazio in campo a calciatori invece pronti come Dybala".

Juve, i tifosi rispondono a De Paola: 'Dare le responsabilità solo ad Allegri è assurdo'

Proprio su quest'ultimo punto toccato da De Paola si è scatenata una nutrita fetta di tifosi della Juventus sul web: "Dare la responsabilità solo ad Allegri, soprattutto per le campagne acquisti, é ingiusto. Allegri ha le sue colpe, ma il fallimento delle operazioni di mercato va condiviso con la dirigenza" sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Critica Allegri che ha vinto cinque scudetti. Possibile che fosse diventato scarsissimo improvvisamente?".