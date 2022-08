Domenica 21 Agosto alle ore 20:45 si giocherà Atalanta - Milan. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno con l'Atalanta reduce dalla vittoria per 2 a 0 a Genova ai danni della Sampdoria. Il Milan ha battuto l'Udinese per 4-2 in un rovente e tutto esaurito stadio San Siro.Primo big match stagionale al Gewiss Stadium di Bergamo. Il tecnico dei nerazzurri Gasperini non avrà a disposizione i giocatori Ederson, Demiral e Zappacosta. Tutti e tre sono stati valutati a lungo, ma nessuno dei tre riuscirà nemmeno ad andare in panchina. Difesa a tre con Toloi, Okoli e Djimsiti.

Le fasce saranno presidiate da Hateboer e Maehle. A centrocampo torna De Roon, affiancato da uno tra Koopmeiners e Scalvini, con l’attacco che sarà guidato dalla solita coppia Zapata e Muriel, anche se Lookman vorrebbe giocarsi le sue chances dopo aver segnato contro la Sampdoria. Per il Milan, Stefano Pioli dovrebbe confermare dieci undicesimi della squadra che ha battuto l’Udinese, con l’unico cambio costituito dall'infortunato Rade Krunic che farà spazio al recuperato dall'infortuinio subito a Vicenza, Sandro Tonali. In attacco, Giroud scalpita per una maglia da titolare, ma al francese dovrebbe essere nuovamente preferito Rebic. Per Charles De Ketaleare ancora panchina, il belga che con ogni probabilità entrerà a partita in corso.

L'arbitro della partita sarà il signor Fabio Maresca della sezione CAN di Napoli. Sfida sempre delicata per le due squadre che si sono trovate per l'ultima volta nella penultima gara della scorsa stagione dove il Milan ha sbancato lo Stadio Atleti Azzurri d'Italia portandosi ad un punto dallo scudetto vinto poi a Sassuolo.

Atalanta i convocati di Gasperini per la sfida contro il Milan:

Portieri: Musso Juan, Sportiello Marco, Rossi Francesco;

Difensori: Demiral Meirh, Djimsiti Berat, Hateboer Hans, Okoli Caleb, Ruggeri Matteo, Scalvini Giorgio, Soppy Brandon, Toloi Rafael;

Centrocampisti: de Roon Marten, Koopmeiners Teun, Mæhle Joakim, Malinovskyi Ruslan, Pašalić Mario, Zortea Nadir;

Attaccanti: Boga Jeremie, Lookman Ademola, Muriel Luis, Zapata Duván.

Atalanta-Milan: le quote e il pronostico

La vittoria dei padroni di casa è data a 2,90 mentre quella del Milan a 2,50. Quote vicine tra di loro, con il pareggio che si distanzia da entrambe a 3,50. Entrambe le squadre a segno (GOL) è molto basso a 1,50 mentre NOGOL a 2,4. L'over 2,5 viene pagato 1,65 mentre l'over 3,5 a 2,50 sono quote basse per essere rischiate, utili eventualmente in una giocata multipla. Lo 0-1 per i rossoneri o il 2-1 per la Dea sono i risultati con la quota più bassa a 11.

Olivier Giroud a 6 secondo i bookmakers potrebbe essere il primo marcatore seguito da Luis Muriel a 6,75 e da Rafael Leao con la stessa cifra. Il portoghese è ancora a secco in questa stagione. Una curiosità, se Maresca fischierà un rigore nei primi 5 minuti di gioco, chi scommetterà questo evento riceverà 100 volte la posta giocata, visti i ritmi delle due squadre in campo potrebbe essere una giocata realizzabile. Le quote infatti vedono un gol per l'Atalanta nei primi 15 minuti a 4,75 ancora più bassa la quota per un gol del Milan a 4,50.