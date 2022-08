In casa Inter sono giorni molto caldi sul fronte mercato, soprattutto per quanto riguarda le operazioni in uscita. Uno dei big finito al centro dei rumor negli ultimi giorni è Denzel Dumfries, che piace a diversi top club europei. Arrivato per sostituire Achraf Hakimi, ha disputato un'ottima annata confermando di essere un giocatore di alto livello. Chi avrebbe mostrato maggiore interesse negli ultimi giorni è il Chelsea, che sembra pronto all'assalto decisivo, così come successo con Romelu Lukaku un anno fa.

La società nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e sta sondando diverse piste come alternative.

Uno dei nomi finiti sul taccuino dei dirigenti sarebbe quello di Manuel Lazzari, che anche l'anno scorso era stato seguito prima di affondare il colpo proprio su Dumfries.

Dumfries nel mirino del Chelsea

L'Inter potrebbe sacrificare almeno un big in questa sessione estiva di Calciomercato. La società nerazzurra deve realizzare quel famoso attivo di 60 milioni di euro sul mercato entro giugno 2023, ma non si vuole arrivare al prossimo anno visto che si perderebbe inevitabilmente forza in sede di trattativa visto che tutti saprebbero che il club ha la necessità di vendere. Uno dei big chiacchierati è Denzel Dumfries, che non ha fatto rimpiangere Achraf Hakimi. Arrivato dal Psv Eindhoven per meno di 15 milioni di euro, il classe 1996 ha messo a segno cinque reti e collezionato quattro assist in 33 partite di campionato.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Chelsea, in cerca di un rinforzo importante sugli esterni. I contatti sono stati frequenti in questi ultimi giorni e l'ottimo rapporto tra le due società potrebbe facilitare anche una eventuale fumata bianca. L'Inter, comunque, non concederà sconti e ha già fatto sapere di essere disposta a trattare la cessione di Dumfries, ma la base fissa parte da 40 milioni di euro, oltre all'aggiunta di eventuali bonus nell'affare.

Nessun inserimento di contropartite tecniche, ma occhio al fatto che gli inglesi hanno manifestato interesse anche per Milan Skriniar e Cesare Casadei.

Calciomercato Inter, idea Lazzari

L'Inter non vuole farsi trovare impreparata in caso di cessione di Denzel Dumfries e starebbe pensando ad un possibile sostituto. L'ultimo nome finito nel mirino sarebbe quello di Manuel Lazzari, già sondato un anno fa quando andò via Achraf Hakimi.

Questa volta la Lazio potrebbe essere maggiormente predisposta a lasciarlo andare visto che Maurizio Sarri non lo considererebbe un titolare inamovibile. La valutazione del giocatore si aggirerebbe sui 10-12 milioni di euro, ma non è escluso uno scambio con Roberto Gagliardini, con piccolo conguaglio a favore dei biancocelesti. In quel caso Casadei potrebbe essere promosso in pianta stabile in prima squadra.