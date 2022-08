La Juventus è attesa da un mese di agosto impegnativo per il Calciomercato. Fra due settimane inizierà il campionato e sarà necessario rinforzare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti a centrocampo. Le amichevoli estive negli Stati Uniti hanno dato spunti interessanti nel gioco, anche se non sono mancati imprevisti, più o meno pesanti. Su tutti gli infortuni, il portiere Szczesny ha avuto un problema muscolare e si valuterà il suo recupero in questi giorni. Lo stesso vale per Paul Pogba e Weston McKennie, per i quali il recupero potrebbe essere lungo.

Due centrocampisti importanti che sarebbero considerati titolari, per questo la Juventus potrebbe acquistare due giocatori nel settore. Oltre al possibile arrivo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, si valuta anche una mezzala d'inserimento. La Juventus non vorrebbe appesantire in maniera notevole il bilancio societario, così valuta anche possibilità vantaggiose di mercato. A tal riguardo la società bianconera starebbe lavorando ad un nome interessante per il centrocampo, piace Jordan Veretout. Il giocatore della Roma non è considerato un titolare da Mourinho, sarebbe gradito da Allegri perché bravo non solo nell'impostazione di gioco, ma anche nel garantire equilibrio e negli inserimenti.

È bravo nei calci di punizione ed è un rigorista. Potrebbe lasciare la società romana per circa 12 milioni di euro.

Il giocatore Veretout potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare per il centrocampo Jordan Veretout. Il francese sarebbe un rinforzo a prezzo vantaggioso considerando che ha una valutazione di mercato di circa 12 milioni di euro.

Sarebbe gradito ad Allegri soprattutto perché ha fisicità e qualità e garantirebbe equilibrio al centrocampo bianconero. E' un classe 1993, a 29 anni sarebbe un rinforzo d'esperienza che si integrerebbe molto bene con gli altri centrocampisti bianconeri. Sul francese ci sarebbe anche l'Olympique Marsiglia, sarebbe vicino a lasciare la Roma anche perché la società romana sta lavorando all'arrivo in prestito dal Paris Saint Germain di Wijnaldum.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato. La società bianconera valuta un altro giocatore della Roma, Niccolò Zaniolo. In scadenza di contratto a giugno 2024, potrebbe arrivare in prestito con riscatto a circa 47 milioni di euro. Si lavora anche ad un altro giocatore per il settore avanzato, ad un vice Vlahovic.

A tal riguardo il preferito sarebbe Alvaro Morata. La società bianconera potrebbe considerare il suo acquisto se in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.