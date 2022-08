Tra le mura della Juventus, si vocifererebbe di un cambio al vertice, con Pavel Nedved che potrebbe lasciare il posto di vicepresidente ad Alessandro Del Piero. Nel mentre, Massimiliano Allegri ha commentato il match che la compagine bianconera dovrà giocare questa sera con lo Spezia.

Juventus, Del Piero potrebbe sostituire Pavel Nedved nelle cariche dirigenziali

Negli ultimi giorni, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, è finito al centro di una serie di discussioni a causa di un paio di video che lo riprendevano in condizioni alterate e in atteggiamenti piuttosto intimi con delle sue amiche.

La società bianconera, almeno ufficialmente, non ha commentato l'accaduto. Tuttavia, la proprietà starebbe valutando un cambio al vertice. Secondo le indiscrezioni di oggi, infatti, la Vecchia Signora potrebbe sostituire il dirigente ceco con un ex di lusso, Alessandro Del Piero. La figura del "Pinturicchio" da tempo alleggerebbe sullo Stadium ed il suo ritorno lo scorso anno, in occasione della partita giocata contro il Bologna, è stata la chiara ed evidente prova di come il pubblico bianconero gradirebbe rivederlo tra le fila della Juve. Oltre a Del Piero, le notizie filtrate testimonierebbero di un cambio anche per la figura presidenziale, con Agnelli che lascerebbe il posto ad Elkan. Infine, si parlerebbe, come suggestione, di un possibile rientro a casa base di Antonio Conte.

Tuttavia, il lungo ed oneroso contratto firmato da Massimiliano Allegri renderebbe questa indiscrezione poco credibile.

Juventus, Allegri carica i bianconeri: 'Abbiamo perso 4 punti, dunque con lo Spezia dobbiamo vincere'

Nel frattempo, il campionato della Juventus continua e, questa sera, i bianconeri dovranno vedersela con lo Spezia di Luca Gotti.

Allegri ha dunque analizzato quelle che potrebbero essere le insidie del match contro la compagine ligure, caricando la squadra e inquadrando l'unico obiettivo, la vittoria: "Nessuno ha bisogno di riposo, perciò domani metterò la migliore formazione per affrontare lo Spezia, in una partita che sarà difficile e importante. Domani andrà subito aggredita la partita e, per questo, ci vorrà l'approccio e la cattiveria giusta, con grande rispetto per lo Spezia.

Abbiamo perso 4 punti per strada e domani dobbiamo recuperarli". Allegri ha poi parlato di Milik, tergiversando sul suo possibile impiego da titolare ed affermando come il polacco potrebbe o meno entrare sin dal principio accanto a Dusan Vlahovic. Infine, il tecnico toscano, ha commentato il possibile rientro di Paul Pogba, confessando come il francese dovrebbe ricominciare a correre per poi, eventualmente, aumentare progressivamente i carichi di lavoro.