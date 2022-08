La Juventus, in queste ore, ha definito la trattativa con il Paris Saint Germain per Leandro Paredes. Come ha rivelato Gianluca Di Marzio, i bianconeri prenderanno l'argentino in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni più 5 di bonus. Ma il diritto di riscatto potrà diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Dunque, le parti hanno chiuso e la volontà del giocatore è stata decisiva per il buon esito della trattativa. Paredes ha scelto la Juventus già da alcuni mesi e, nonostante l'Arsenal abbia provato ad inserirsi, il giocatore non ha mai cambiato idea.

L'argentino ha declinato l'offerta dei Gunners e quindi si è arrivati alla tanto attesa fumata bianca. Adesso, Paredes farà le visite mediche a Parigi per una questione di tempistiche visto che il mercato chiude tra poche ore. Una volta terminati i controlli Paredes sbarcherà a Torino. Il suo arrivo in Italia è previsto o nella tarda serata di oggi 31 agosto o domani 1 settembre.

Allegri avrà il suo regista

Dopo molte settimane, si è finalmente conclusa la trattativa tra la Juventus e il Paris Saint - Germain per Leandro Paredes. Massimiliano Allegri ha voluto fortemente l'argentino e anche lo stesso giocatore ha voluto i bianconeri. A Torino Paredes ritroverà il suo grande amico Angel Di Maria.

I due sono molto legati e anche le rispettive famiglie hanno un gran legame. Paredes e Di Maria, nel mese di giugno, hanno anche trascorso insieme le vacanze ad Ibiza e adesso si ritroveranno a Torino. L'argentino sarà a disposizione di Massimiliano Allegri già dai prossimi giorni e con ogni probabilità sarà convocato per la gara contro la Fiorentina del 3 settembre.

La Juventus, adesso, giocherà ogi tre giorni perciò Massimiliano Allegri ha bisogno di avere una rosa ampia e che dia garanzie.

Rovella al Monza

Mentre Leandro Paredes sosterrà le visite mediche a Parigi, un giocatore della Juventus, invece, farà gli accertamenti con il Monza. Infatti, Nicolò Rovella ha lasciato Torino ed è già in Lombardia.

Rovella è già arrivato presso la clinica dove sosterrà le visite mediche con il Monza. Il giocatore classe 2001 si trasferirà in Lombardia per un anno con la formula del prestito. Ma Rovella è destinato a tornare alla Juventus visto che gode della fiducia di Massimiliano Allegri. L'esperienza al Monza servirà al centrocampista classe 2001 per fare esperienza e per trovare continuità. Dunque, il centrocampo della Juventus è al centro di questi ultimi giorni e mercato e bisognerà tenere sotto controllo anche le situazioni di Arthur e Nicolò Fagioli. Infatti, per il primo si farà di tutto per cederlo mente il secondo potrebbe restare ma attenzione al pressing della Cremonese.