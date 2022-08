Le ore finali di Calciomercato si preannunciano come ricche di colpi di scena. Nella giornata di ieri è circolata l’indiscrezione secondo cui l'interista Robin Gosens sarebbe finito nel mirino del Bayern Leverkusen. A tal proposito c’è da registrare la presenza del dirigente Devin Ozek a Milano, avvistato ieri sugli spalti di San Siro per assistere al match Inter-Cremonese.

Resterebbe calda anche la pista PSG per Skriniar. L’allenatore dei parigini, Christophe Galtier, durante una conferenza stampa, ha infatti lasciato intendere che per il centrale slovacco non sarebbe ancora finita, sostenendo che ci sarebbero dei margini per portarlo al Parco dei Principi.

Il DS del Bayer Leverkusen a Milano, ci sarebbe una trattativa per Gosens

Il laterale tedesco Robin Gosens sarebbe finito un po’ a sorpresa nelle mire del club delle "aspirine". Il DS dei tedeschi Ozek si sarebbe recato ieri a Milano per seguire personalmente la trattativa. L’Inter avrebbe respinto la prima offerta, che prevedeva uno scambio alla pari con Mitchel Bakker (22 anni), anch’egli esterno difensivo sinistro. I nerazzurri sarebbero disposti a ragionare solo sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto intorno ai 28/30 milioni. I tedeschi avrebbero preso tempo accettando l’opzione del prestito, ma senza l’obbligatorietà del riscatto.

Questione di punti di vista, ma due indizi fanno la prova che la trattativa è in piedi e sta procedendo proprio in queste ore.

Infatti, a sorpresa, Gosens non è stato schierato come titolare nella gara interna di eri sera con la Cremonese e, indizio ancor più importante, sugli spalti di San Siro è stato avvistato l’alto dirigente del Leverkusen, Devin Ozek. In queste ore, Marotta e Ausilio si starebbero tutelando andando a sondare Borna Sosa dello Stoccarda, valutato dal proprio club intorno ai 20 milioni e già da tempo nei radar dell’Atalanta.

Per il difensore croato, i meneghini avrebbero proposto la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Galtier non è esclude l’arrivo di Skriniar al PSG: 'Tutto è possibile'

L’allenatore dei parigini, rispondendo in conferenza stampa alle domande dei giornalisti, ha ammesso che il PSG non ha mai mollato la pista per il centrale slovacco.

Galtier ha dichiarato: “Con l’Inter trattativa difficile, ma tutto è possibile. Il calciomercato è eccitante, offre molte sorprese, ma Skriniar è un nostro obiettivo da tempo”. In alternativa il club di Al-Khelaifi potrebbe puntare su Alex Disasi del Monaco, altro obiettivo del PSG, valutato intorno ai 50 milioni.

Nei giorni scorsi, Marotta, imbeccato dai giornalisti, aveva risposto a una domanda che riguardava l’eventualità di perdere Skriniar a parametro zero la prossima estate. In quella occasione, il dirigente nerazzurro aveva dichiarato: “"Il PSG lo vuole a zero? Skriniar è un ragazzo per bene e presto inizieremo a trattare il suo rinnovo per tenerlo qui con noi per tanto tempo. Questa velata minata minaccia non scardinerà i valori di questo calciatore."

Dopo il serrato corteggiamento del PSG, Skriniar sarebbe disposto a trattare il rinnovo, ma a cifre decisamente più alte rispetto a quelle circolare a gennaio, quando si parlava nell’ordine dei 5-6 milioni a stagione.

Attualmente percepisce un ingaggio di 3 milioni netti a stagione e punterebbe a guadagnarne 9, la stessa cifra che gli era stata offerta dal PSG. Marotta starebbe adeguando l’offerta alla mutata situazione e, qualora il giocatore non partisse, potrebbe proporre un quinquennale intorno ai 7,5 milioni netti a stagione, ovvero la stessa cifra che guadagnava Sanchez nella passata stagione.