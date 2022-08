La Juventus il 21 agosto ha lasciato Torino per spostarsi a Genova dove, il 22 agosto la squadra affronterà la Sampdoria. Per questa partita Massimiliano Allegri ha alcune defezioni e per questo motivo alcune scelte di formazione saranno obbligate. In particolare in attacco mancano le alternative e il tecnico della Juventus si affiderà a Juan Cuadrado, Dusan Vlahovic e Filip Kostic . Anche in difesa c'è qualche problema. Infatti, Leonardo Bonucci non è al meglio e partirà dalla panchina. Al suo posto dovrebbe giocare Daniele Rugani: Il numero 24 juventino sembra favorito su Federico Gatti .

In difesa non dovrebbe giocare Gatti

Durante le amichevoli estive Massimiliano Allegri ha spesso utilizzato Federico Gatti. Il numero 15 juventino sembrava aver sorpassato Daniele Rugani nelle gerarchie della Juventus. Ma il 22 agosto dovrebbe toccare al numero 24 juventino prendere il posto di Leonardo Bonucci che non è al meglio. Probabilmente Massimiliano Allegri vorrebbe rimandare l'esordio di Federico Gatti e affidarsi ad un giocatore di maggiore esperienza. Tuttavia, Rugani nelle passate stagioni ha avuto alti e bassi e non si può certo dire che dia garanzie al 100%. In ogni caso, contro la Sampdoria, toccherà a Rugani affiancare Bremer. Per il resto in difesa toccherà a Danilo e Alex Sandro.

Anche a centrocampo ci sarà una novità visto che Massimiliano Allegri si affiderà ad Adrien Rabiot: il francese prenderà il posto di Denis Zakaria. Insieme ad Adrien Rabiot giocheranno Manuel Locatelli e McKennie. Il francese nelle ultime settimane è stato al centro di una trattativa con il Manchester United, ma alla fine il giocatore e il club inglese non hanno trovato un accordo.

Per questo motivo, Rabiot è rimasto a Torino e Massimiliano Allegri ha deciso di puntare ancora su di lui.

Poche alternative in avanti

La Juventus nel match contro la Sampdoria schiererà un tridente obbligato viste le assenze di Angel Di Maria e Federico Chiesa. I bianconeri, contro la Sampdoria, si affideranno a Juan Cuadrado, Dusan Vlahovic e Filip Kostic.

C'è molta curiosità nel vedere l'esordio tra i titolari del numero 17 juventino. In panchina, invece, ci sarà il solo Moise Kean. Il numero 18 bianconero è ritornato dopo la squalifica e sarà nuovamente a disposizione. Kean potrà essere un'alternativa a Vlahovic ma potrebbe agire anche sulla corsia di sinistra.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.