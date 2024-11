La Juventus ha ripreso ufficialmente la preparazione in vista del derby col Torino di sabato 9 novembre. Thiago Motta dovrà deve fare i conti con alcune assenze significative. Tra queste, spicca quella di Nico Gonzalez, il cui recupero dall’infortunio si sta rivelando più complicato del previsto. L’argentino non sarà disponibile per il derby, non avendo ancora recuperato dalla lesione al retto femorale della coscia destra del 2 ottobre. Inizialmente si pensava che l’infortunio potesse essere risolto in un periodo compreso tra i 15 e i 20 giorni, ma il recupero ha richiesto più tempo del previsto, trasformandosi in un’assenza prolungata.

Niente Argentina per Nico

Nico Gonzalez, infatti, è fermo da oltre un mese e la sua assenza continua a pesare sull’attacco della Juventus. Le speranze di un ritorno sono ora rivolte al periodo successivo alla sosta per le nazionali, quando il numero 11 bianconero potrebbe essere finalmente pronto per scendere in campo.

Intanto, secondo quanto emerso nelle ultime ore, Gonzalez non risponderà alla convocazione della Nazionale argentina. Il giocatore resterà a Torino per proseguire il suo percorso di recupero, con l’obiettivo di sfruttare al massimo i 15 giorni di pausa e tornare in campo per il big match contro il Milan, che rappresenta un altro appuntamento cruciale nella stagione.

Alla ripresa del campionato mister Thiago Motta vorrebbe avere l’intera rosa a disposizione e poter contare su tutti i suoi uomini chiave, Gonzalez incluso.

Il tecnico bianconero sa bene che la "profondità" della rosa sarà un fattore decisivo per mantenere alta la competitività su tutti i fronti.

Nessuna novità sul nuovo sponsor

Intanto la giornata del 7 novembre ha visto un appuntamento importante fuori dal campo: l’assemblea degli azionisti della Juventus. All’incontro hanno partecipato il presidente Gianluca Ferrero e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino.

Durante l’assemblea, Scanavino ha fatto il punto sulla questione dello sponsor, tema cruciale per il futuro del club. “Siamo in trattativa con diversi brand e contiamo di arrivare a un accordo entro la fine di questa stagione sportiva”, ha dichiarato il Ceo bianconero.

Al momento, quindi, la Juventus non ha ancora siglato un accordo per un nuovo sponsor principale. L’attesa per conoscere chi sarà il nuovo partner commerciale è alta, dato che l’accordo potrebbe portare nuovi investimenti e risorse fondamentali per il club.