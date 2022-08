In questo momento, la Juventus starebbe riflettendo su alcune situazioni di mercato. Il club bianconero vorrebbe prendere un attaccante e le piste su cui sarebbe concentrata la dirigenza sarebbero due. Infatti, i nomi che interesserebbero alla Juventus sarebbero quelli di Memphis Depay e Arkadiusz Milik. Di queste due situazioni ha parlato Luca Momblano in un diretta Juventibus: "Arrivabene ha preso tempo fino alle 23 di stasera 22 agosto con Depay", ha detto il giornalista ed esperto di mercato. Adesso non resta che attendere di capire se la Juventus porterà avanti la pista Depay oppure se virerà altrove.

Il punto su Milik

In queste ore, per la Juventus sarebbe tornato di moda il nome di Arkadiusz Milik. Infatti, le alte richieste di Memphis Depay avrebbero spinto la dirigenza a sondare altre piste. La Juventus, in questo senso, starebbe sondando le alternative offensive a Depay. Ma Luca Momblano ha spiegato che tra i bianconeri e Milik ci sarebbero dei dialoghi ma non si sarebbe arrivati ad un accordo: "Milik non completa il reparto. Mentre Memphis Depay è un giocatore che ci illude dell'idea che il reparto con un innesto lo completo. Proprio perché ha diverse sfaccettature Depay. Milik è un giocatore che non completa il reparto. Questo è il mio punto di vista. Quindi se arriva Milik io mi aspetto due rinforzi offensivi.

I dialoghi con il Marsiglia ci sono ma non è vero che c'è un accordo totale, ma c'è un'apertura reciproca a portare avanti un dialogo. Può darsi che la Juve si sia portata un pochino più avanti con il giocatore", ha detto il giornalista ed esperto di mercato.

Si pensa anche al centrocampo

La Juventus, in queste ore, non sarebbe solo al lavoro per arrivare ad un attaccante ma sarebbe all'opera anche per prendere Leandro Paredes.

Ma al momento, i bianconeri non hanno ancora ceduto un centrocampista e questo frena l'ingresso di un nuovo ingresso. In partenza ci sarebbe sempre Arthur che però ha un ingaggio molto alto e questo frena le pretendenti. La Juventus aveva anche ricevuto un'offerta del Manchester United per Adrien Rabiot. Ma il giocatore e i Red Devils non hanno trovato un accordo e così la trattativa è saltata.

Adesso resta da capire se la Juventus cercherà di cedere un altro giocatore per arrivare a Leandro Paredes oppure se cercherà di prenderlo a prescindere dalle offerte. La sensazione è che nel giro di qualche giorno i bianconeri scioglieranno le riserve sia per quanto riguarda il centrocampo che per l'attacco. Anche perché per Paredes la Juventus rischia che si possa fare avanti qualche altra squadra visto che la fine del mercato si sta avvicinando.