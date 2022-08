La Juventus è attesa da un fine Calciomercato estivo ricco di trattative. A breve potrebbe arrivare un importante annuncio per il settore avanzato, ossia l'ingaggio di Arkadiusz Milik. Il giocatore dell'Olympique Marsiglia ha dimostrato nella scorsa stagione la sua importanza nella squadra francese, in 36 match ha segnato 20 gol. Si parla di un'intesa economica fra società per un prestito a circa un milione di euro e diritto di riscatto a 7 milioni. L'accordo con il giocatore è invece sulla base di un'ingaggio da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Oltre alla punta ex Napoli sarebbe vicino anche un altro acquisto, quello di Leandro Paredes. L'argentino garantirebbe impostazione di gioco e verticalizzazione verso le punte, un giocatore importante anche in considerazione del match contro la Sampdoria.

Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di una Juventus vicina all'argentino, ma anche di un interesse del Liverpool per il centrocampista, pronto a valutare un suo acquisto nell'eventualità in cui la società bianconera non dovesse concretizzare l'acquisto del giocatore.

L'argentino sarebbe considerato il rinforzo ideale per il centrocampo, considerando le problematiche della squadra bianconera nel costruire di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. L'argentino gradirebbe il trasferimento nella squadra bianconera, anche perché potrebbe giocare con il suo compagno di nazionale argentina e amico Angel Di Maria.

Su Paredes ci sarebbe però anche il Liverpool, che potrebbe valutare il suo acquisto, nel caso in cui la Juventus non dovesse fare un'offerta concreta per il giocatore. La società bianconera sta lavorando da tempo all'acquisto di Paredes e potrebbe concretizzarlo negli ultimi giorni di mercato, anche se prima deve piazzare qualche centrocampista in uscita, per alleggerire il monte ingaggi e liberare uno spazio in rosa.

Il girone di Champions League della Juventus

La Juventus, nelle scorse ore, ha intanto conosciuto i nomi delle proprie avversarie nel girone di Champions League.

La squadra di mister Massimiliano Allegri se la dovrà vedere contro il Paris Saint-Germain, con il Benfica e con il Maccabi Haifa.