In questi ultimi giorni di mercato il nome di Cristiano Ronaldo potrebbe agitare il mercato. Infatti, CR7 vorrebbe lasciare il Manchester United per per poter giocare la Champions League. Il suo agente Jorge Mendes sarebbe al lavoro proprio per trovargli una soluzione. In queste ore, in modo particolare, si parla molto di un possibile approdo del portoghese al Napoli. Infatti, il suo manager lo avrebbe proposto agli azzurri. Ma la strategia di Mendes sarebbe ben più complessa. Infatti, l'agente potrebbe portare una proposto al Napoli per Osimehn per fare posto proprio a Cristiano Ronaldo.

A proposito del futuro del portoghese ne ha parlato Paolo Paganini sottolineando di fare attenzione all'ipotesi Juventus: "Napoli in pole position ma c’è in ballo anche Osimhen ma la Juventus non va considerata totalmente fuori dalla corsa", ha scritto il giornalista su Twitter.

Il futuro di CR7

In questi giorni, la Juventus è al lavoro per completare la sua rosa. I bianconeri si starebbero concentrando soprattutto sul centrocampo. Ma alla Juventus continua ad essere accostato il nome di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ad un anno dall'addio a Torino fa parlare ancora di sé perché vorrebbe lasciare il Manchester United. I Red Devils non giocheranno la Champions League e la sensazione è che CR7 voglia andare via per giocare proprio la massima competizione europea.

Ma al momento nessuna squadra si sarebbe disposta a prenderlo. Adesso per lui si parlerebbe del Napoli ma anche di una possibilità di rivederlo alla Juventus. Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini ha spiegato che la situazione del portoghese potrebbe sbloccarsi a breve: "Occhio che si sta sbloccando la situazione Cristiano Ronaldo.

Dopo le telefonate dei giorni scorsi Mendes sta arrivando in Italia".

Intanto la Juventus pensa a Paredes

In attesa di sapere quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, la Juventus starebbe per chiudere la trattativa con il Paris Saint - Germain per Leandro Paredes. I bianconeri dovrebbero prendere l'argentino in prestito con diritto di riscatto condizionato.

Infatti, al raggiungimento di determinati obiettivi il diritto potrebbe trasformarsi in obbligo. Adesso le parti starebbe per chiudere la trattativa. Paredes avrebbe già un accordo con la Juventus e avrebbe voglia di approdare a Torino. Anche perché in bianconero l'argentino ritroverebbe il suo grande amico Angel Di Maria. Infatti, i due sono molto legati e il numero 22 della Juventus sarebbe stato decisivo nella scelta di Leandro Paredes di accettare la proposta bianconera. Adesso non resta che attendere di capire quando si chiuderà questa trattativa.