La Juventus sarebbe vicina all'acquisto a titolo definitivo del laterale serbo dell'Eintracht Francoforte Filip Kostic, il quale potrebbe arrivare a Torino entro la giornata di giovedì 11 agosto. Si tratta di un calciatore abile a giocare come attaccante di fascia sinistra nel 4-3-3 o come trequartista nel 4-2-3-1, ma all'occorrenza anche come centrocampista di fascia sinistra del 3-5-2.

Del giocatore classe '92 e delle altre opzioni di Calciomercato dei bianconeri ha parlato nelle scorse ore su Twitter il giornalista sportivo Paolo Paganini, il quale ha aggiunto che potrebbe arrivare anche Leandro Paredes, argentino del Paris Saint-Germain.

Secondo il giornalista sportivo però la Juventus potrebbe regalarsi anche un altro rinforzo a sorpresa, definito come "un mister X".

Secondo Paolo Paganini la Juventus potrebbe acquistare anche un 'mister X'

"La Juventus deve alzare il livello della rosa. Kostic, Paredes e mister X", è questa la frase scritta nel recente tweet di Paolo Paganini.

Il giornalista sportivo non ha aggiunto alcun dettaglio specifico su chi possa essere questo giocatore a sorpresa, né sul suo ruolo o sulla squadra in cui militi attualmente.

Provando comunque a fare delle ipotesi, da alcune settimane circola il rumors che in casa Juve potrebbe arrivare un acquisto importante, sempre che vadano in porto cessioni "eccellenti" come quelle di Adrien Rabiot e di Arthur Melo.

I nomi che circolano come idee in entrata per i bianconeri sono quelli di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, ma anche di Nicolò Zaniolo della Roma. Per il primo la Lazio vorrebbe circa 60 milioni di euro, accettando al limite un pagamento spalmato su diverse stagioni. Il secondo invece ha una valutazione di mercato di circa 47 milioni di euro, al massimo la Roma potrebbe valutare di cederlo in prestito con obbligo riscatto.

Si tratterebbe comunque di operazioni difficili da concretizzare, specie nelle ultime giornate di mercato.

Il resto del mercato della Juventus: il punto sull'attacco

La Juventus è al lavoro anche per definire l'acquisto di un centravanti che possa essere il "vice Vlahovic". Sono diversi i nomi in tal senso che piacciono ai bianconeri: Alvaro Morata (che l'Atletico Madrid valuta circa 30 milioni di euro), Luis Muriel (valutato circa 10 milioni di euro dall'Atalanta), Memphis Depay (che potrebbe anche rescindere con il Barcellona) e Arkadiusz Milik (polacco, ex Napoli e attualmente al Marsiglia).