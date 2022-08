Il match amichevole contro l'Atletico Madrid ha evidenziato le diverse problematiche della Juventus, dalla mancanza di qualità a centrocampo all'esigenza di rinforzare il settore avanzato con giocatori di qualità. La società bianconera è al lavoro e a giorni potrebbe definire almeno due acquisti, sarebbero vicini Filip Kostic e Leandro Paredes. A pochi giorni dall'inizio della stagione è necessario un cambio di atteggiamento, come sottolineato da Massimiliano Allegri nel post match di Juventus-Atletico Madrid, finito a 4 a 0 per gli spagnoli. Oltre al rinforzo a centrocampo e per la fascia offensiva potrebbe arrivare anche un vice Vlahovic.

Di certo la prestazione di Alvaro Morata contro i bianconeri (lo spagnolo ha segnato tre gol) non agevola un suo ritorno a Torino, considerando che l'Atletico Madrid lo valuta almeno 30 milioni di euro. Una somma importante che la Juventus non vorrebbe spendere, per questo la società bianconera starebbe valutando altri giocatori. Fra questi anche Luis Muriel, il colombiano è in scadenza di contratto con l'Atalanta a giugno 2023 e ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus avrebbe offerto uno scambio di prestiti all'Atalanta fra Moise Kean e Luis Muriel, offerta che non sarebbe stata accettata dalla società bergamasca.

Possibile scambio di prestiti Kean e Muriel, l'Atalanta non avrebbe accettato l'offerta

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe voluto definire lo scambio di prestiti con l'Atalanta fra Moise Kean e Luis Muriel. Offerta che non sarebbe stata accettata dai bergamaschi, che in questo momento non sarebbero interessati alla punta Italiana.

Fra l'altro Kean è stato protagonista di un'esclusione pesante nel match amichevole contro l'Atletico Madrid. Si è presentato in ritardo per il match contro gli spagnoli e Allegri lo ha lasciato in tribuna. L'Atalanta starebbe lavorando su un altro giocatore per rinforzare il settore avanzato. Piace Andrea Pinamonti, che l'Inter potrebbe lasciar partire per circa 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per il settore avanzato. Luis Muriel è solo uno dei giocatori che piace alla società bianconera per il settore avanzato. Oltre al colombiano si valutano anche Memphis Depay del Barcellona, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro, e Alvaro Morata. Lo spagnolo è stato protagonista dell'amichevole fra Juventus e Atletico Madrid, segnando 3 gol nel 4 a 0 finale degli spagnoli. Realizzazioni che sicuramente non agevolano l'eventuale ritorno dello spagnolo nella società bianconera.