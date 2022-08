La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti in queste settimane. Ci sono diverse esigenze per la società bianconera, dalle cessioni dei giocatori non considerati utili al progetto sportivo agli acquisti soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Partenze che potrebbero riguardare il centrocampo, con Arthur Melo e Adrien Rabiot che potrebbero lasciare Torino. Il brasiliano è vicino al Valencia, dovrebbe trasferirsi in prestito a circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto. Parte dell'ingaggio dovrebbe essere pagato dalla società bianconera, Possibile cessione a titolo definitivo per Adrien Rabiot, che piace al Monaco e che la Juventus valuta circa 20 milioni di euro.

A questi potrebbero aggiungersi Niccolò Rovella, che lascerebbe Torino in prestito per una società di Serie A, e Moise Kean. La punta italiana ha iniziato la preparazione estiva in maniera importante e si è presentato in forma ideale per gli allenamenti. Nonostante questo però non sembra essere considerato molto da Allegri ed in caso di offerta potrebbe lasciare Torino. Difficile trovare una società pronta ad investire i 30 milioni di euro del suo prezzo di mercato, per questo la Juventus valuta uno scambio di mercato con Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe il preferito del tecnico perché può giocare come vice Vlahovic ma anche sulla fascia come dimostrato nella seconda parte della stagione.

Massimiliano Allegri avrebbe chiesto Alvaro Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Moise Kean per l'acquisto di Alvaro Morata. Sarebbe uno scambio di mercato alla pari considerando che la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. La Juventus dovrebbe prima riscattare il cartellino di Kean dall'Everton e successivamente lo potrebbe offrire all'Atletico Madrid, che valuta Alvaro Morata circa 30 milioni di euro.

Lo spagnolo piace molto ad Allegri, perché potrebbe schierarlo come vice Vlahovic. Nei primi tre mesi di stagione la Juventus disputerà 21 match, 15 di campionato e 6 di Champions League. Sarà importante avere una panchina di qualità e lo spagnolo potrebbe sostituire Vlahovic ma anche giocarci insieme. Nella seconda parte della scorsa stagione Allegri ha schierato nel 4-3-3 in diversi match sia Morata che Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare ulteriormente il settore avanzato ma anche il centrocampo. Piacciono Filip Kostic, valutato circa 12 milioni di euro più bonus, e Leandro Paredes, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Due giocatori che si aggiungerebbero a Morata anche se la società bianconera potrebbe anche acquistare un altro centrocampista.